Огромный протуберанец угрожает магнитосфере Земли. Что ждать тюменцам?

Posted 3 ноября, 11:29
Published 3 ноября, 11:29
Modified 3 ноября, 12:03
Updated 3 ноября, 12:03
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, вероятность возникновения сильного магнитного шторма невелика — всего 5%. Однако риски имеются. И причиной их повышения до уровня «красный» являются на этот раз вовсе не вспышки на Солнце, а вероятность отрыва от солнечного края гигантского протуберанца — фонтана раскаленного газа.
«В настоящее время протуберанец выглядит как тёмное волокно, что связано с высокой плотностью его вещества, блокирующей поступающее снизу излучение Солнца. Он как облако на высотах порядка 10 тысяч км над солнечной поверхностью. Именно высокие плотности, которые примерно в 100 раз превышают плотность окружающего газа, делают протуберанцы основными „накопителями“ вещества в короне Солнца. Масса одного такого объекта может превышать массу всей оставшейся короны, что и определяет связанные с ними угрозы», — отмечают ученые.
По словам экспертов, ранее уже наблюдался отрыв гигантских протуберанцев на краю Солнца — тогда они улетали к другим планетам. На этот раз риски выставлены уже для Земли.
«Будем надеяться, что дестабилизация плазменного волокна произойдёт всё же не ранее чем через 3-5 суток, ближе к краю солнечного диска, откуда он в очередной раз улетит к Марсу. Сам факт выброса при таких размерах рано или поздно практически неизбежен», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале этой недели на Землю обрушилась мощная магнитная буря силой ударов в 5 баллов. Геошторм продолжатся в течение двух суток.