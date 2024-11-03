Огромный протуберанец угрожает магнитосфере Земли. Что ждать тюменцам?

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, вероятность возникновения сильного магнитного шторма невелика — всего 5%. Однако риски имеются. И причиной их повышения до уровня «красный» являются на этот раз вовсе не вспышки на Солнце, а вероятность отрыва от солнечного края гигантского протуберанца — фонтана раскаленного газа.