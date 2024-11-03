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Posted 3 ноября, 11:29

Published 3 ноября, 11:29

Modified 3 ноября, 12:03

Updated 3 ноября, 12:03

На Тюмень сегодня вечером обрушится магнитная буря

Огромный протуберанец угрожает магнитосфере Земли. Что ждать тюменцам?

3 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI.

На Тюмень сегодня вечером обрушится магнитная буря

Магнитная буря может обрушиться сегодня вечером на Землю. Специалисты отмечают, сила ее ударов будет достигать 3 баллов.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, вероятность возникновения сильного магнитного шторма невелика — всего 5%. Однако риски имеются. И причиной их повышения до уровня «красный» являются на этот раз вовсе не вспышки на Солнце, а вероятность отрыва от солнечного края гигантского протуберанца — фонтана раскаленного газа.

Фото: xras.ru
«В настоящее время протуберанец выглядит как тёмное волокно, что связано с высокой плотностью его вещества, блокирующей поступающее снизу излучение Солнца. Он как облако на высотах порядка 10 тысяч км над солнечной поверхностью. Именно высокие плотности, которые примерно в 100 раз превышают плотность окружающего газа, делают протуберанцы основными „накопителями“ вещества в короне Солнца. Масса одного такого объекта может превышать массу всей оставшейся короны, что и определяет связанные с ними угрозы», — отмечают ученые.

По словам экспертов, ранее уже наблюдался отрыв гигантских протуберанцев на краю Солнца — тогда они улетали к другим планетам. На этот раз риски выставлены уже для Земли.

«Будем надеяться, что дестабилизация плазменного волокна произойдёт всё же не ранее чем через 3-5 суток, ближе к краю солнечного диска, откуда он в очередной раз улетит к Марсу. Сам факт выброса при таких размерах рано или поздно практически неизбежен», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН.
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Ранее «Наш Город» писал, что в начале этой недели на Землю обрушилась мощная магнитная буря силой ударов в 5 баллов. Геошторм продолжатся в течение двух суток.

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