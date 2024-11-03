Неурожай, засуха и санкции: тюменские кофейни готовятся поднять цены на кофе

Posted 3 ноября, 10:58
Published 3 ноября, 10:58
Modified 3 ноября, 11:00
Updated 3 ноября, 11:00
По словам предпринимателя Татьяны Гавриловой, если в начале года кофе стоил 1 680 рублей за килограмм, то сегодня уже 1 800. И это не предел — поставщики уже предупредили о грядущем росте цен на зерновой кофе на 27%.
«Это произойдет в связи с рядом факторов. В том числе по причине неурожая и природных катаклизмов, которые привели к засухе в ведущих странах производителях кофе Бразилия и Вьетнаме. Кроме того, на рост стоимости влияние оказали банковские издержки у компаний импортеров кофе при расчетах в валюте», — поясняют поставщики.
Данную информацию подтверждают и других кофейных сетях Тюмени. Бизнесмены отмечают, что из-за неурожая довольно проблематично найти хорошую арабику — ее быстро. Из-за дефицита цены на кофе поднимают.
«Высокие цены формируются и из-за логистики. Путь кофейного зерна в Россию сейчас прилично увеличился. Канал, по которому раньше доставляли кофе из Африки в Азию закрыт, весь товар привозят в обход всего африканского континента», — поясняют маркетологи 72.RU.
Сегодня в Тюмени средняя стоимость порции составляет от 120 до 280 рублей. Стоимость эспрессо варьируется от 120 до 180 рублей, капучино и американо — от 200 до 260 рублей, латте — от 220 рублей, раф стоит более 250 рублей. В целом с начала лета рост цен на кофе в областной столице составил 20-30%.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменьстат опубликовал динамику роста цен на продукты, непродовольственные товары и услуги. В среднем они поднялись с начала года более чем на 4%.