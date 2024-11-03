Неурожай, засуха и санкции: тюменские кофейни готовятся поднять цены на кофе

Сегодня в Тюмени средняя стоимость порции составляет от 120 до 280 рублей. Стоимость эспрессо варьируется от 120 до 180 рублей, капучино и американо — от 200 до 260 рублей, латте — от 220 рублей, раф стоит более 250 рублей. В целом с начала лета рост цен на кофе в областной столице составил 20-30%.