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Posted 3 ноября, 12:01

Published 3 ноября, 12:01

Modified 3 ноября, 12:08

Updated 3 ноября, 12:08

Тюменская порноактриса Лола Тейлор угодила с нервным срывом в больницу

Тюменская порнозвезда угодила с нервным срывом в больницу

3 ноября 2024, 12:01
Фото: ВК Любовь Бушуева.

Тюменская порноактриса Лола Тейлор угодила с нервным срывом в больницу

Сюжет
Больница
Бывшая актриса из фильмов для взрослых Лола Тейлор (Любовь Бушуева) попала с нервным расстройством в больницу. Порнозвезда уже второй раз за год проходит лечение от невроза и СГДВ.

Первый раз она угодила в медучреждение в июле этого года –31-летняя блогерша упала в обморок и получила травму головы. В больнице врачи диагностировали у звезды расстройство нервной системы. До этого Лола жаловалась на психологические проблемы в своем блоге.

По данным тг-канала Mash, после пройденного лечения Лолу не беспокоили проблемы со здоровьем несколько месяцев. Осенью вновь актриса почувствовала себя плохо, на днях упала в обморок. Теперь ей предстоит двухмесячное лечение. Звезде прописан покой и постельный режим.

Напомним, Любовь Бушуева родилась в Ишиме. Там она провела все детство и юность. Воспитывали Лолу бабушка и дедушка. В 17 лет девушка переехала в Краснотурьинск, а затем — в Екатеринбург. За короткий период она сменила ряд профессий: работала в салоне оптики, библиотеке. Настоящую известность она получила благодаря съемкам в более чем 300 фильмах для взрослых. В настоящее время Лола практически не снимается в фильмах, но ведет свой блог.

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