Тюменская порнозвезда угодила с нервным срывом в больницу

Напомним, Любовь Бушуева родилась в Ишиме. Там она провела все детство и юность. Воспитывали Лолу бабушка и дедушка. В 17 лет девушка переехала в Краснотурьинск, а затем — в Екатеринбург. За короткий период она сменила ряд профессий: работала в салоне оптики, библиотеке. Настоящую известность она получила благодаря съемкам в более чем 300 фильмах для взрослых. В настоящее время Лола практически не снимается в фильмах, но ведет свой блог.