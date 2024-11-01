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Posted 1 ноября, 10:39

Published 1 ноября, 10:39

Modified 1 ноября, 10:45

Updated 1 ноября, 10:45

Тоболяки планируют «наехать» на мэра города Вагина

Спросят за «базар». Тоболяки планируют «наехать» на мэра города Вагина

1 ноября 2024, 10:39
Фото: 1MI.

Тоболяки планируют «наехать» на мэра города Вагина

Мэру Тобольска Петру Вагину начали задавать неудобные вопросы местные жители. Претензии касаются обещаний градоначальника.

Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», местные жители недовольны тем, что глава города не выполняет одно из своих главных обещаний — решение проблемы с шумом от увеселительных заведений. Напомним, что ранее Вагин обещал, что рассмотрит все обращения и пойдет до суда, если к требованиям о сокращении шума не прислушаются. Однако с тех пор ничего сделано не было.

В мэрии города при этом вновь стали отмечать, что лучше с таким вопросом обращаться в полицию. Однако и сотрудники администрации тоже пытаются повлиять на ситуацию.

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Ранее сообщалось о том, что на спортсмена из Тобольска упала штанга.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Происшествия#Тобольск#Мэр
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