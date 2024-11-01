Спросят за «базар». Тоболяки планируют «наехать» на мэра города Вагина

Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», местные жители недовольны тем, что глава города не выполняет одно из своих главных обещаний — решение проблемы с шумом от увеселительных заведений. Напомним, что ранее Вагин обещал, что рассмотрит все обращения и пойдет до суда, если к требованиям о сокращении шума не прислушаются. Однако с тех пор ничего сделано не было.