Спросят за «базар». Тоболяки планируют «наехать» на мэра города Вагина

Posted 1 ноября, 10:39
Published 1 ноября, 10:39
Modified 1 ноября, 10:45
Updated 1 ноября, 10:45
Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», местные жители недовольны тем, что глава города не выполняет одно из своих главных обещаний — решение проблемы с шумом от увеселительных заведений. Напомним, что ранее Вагин обещал, что рассмотрит все обращения и пойдет до суда, если к требованиям о сокращении шума не прислушаются. Однако с тех пор ничего сделано не было.
В мэрии города при этом вновь стали отмечать, что лучше с таким вопросом обращаться в полицию. Однако и сотрудники администрации тоже пытаются повлиять на ситуацию.