По последнему писку. Тюменские власти приказали приодеть народных дружинников

Posted 1 ноября, 10:15
Published 1 ноября, 10:15
Modified 1 ноября, 10:22
Updated 1 ноября, 10:22
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», власти города в какой-то степени завидуют Русской общине, которая ходит на рейды и в патрули в балаклавах и милитаристской одежде, купленной специально для этого. А народные дружинники же одеты просто в светоотражающих жилет.
В итоге, чтобы решить проблему депутаты гордумы решили изменить подход к бюджету на следующий год и внести в него графу об обеспечении всем необходимым. Сколько на этот выделят средств — неясно.