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Posted 1 ноября, 10:15

Published 1 ноября, 10:15

Modified 1 ноября, 10:22

Updated 1 ноября, 10:22

Тюменские власти приказали приодеть народных дружинников

По последнему писку. Тюменские власти приказали приодеть народных дружинников

1 ноября 2024, 10:15
Фото: 1MI.

Тюменские власти приказали приодеть народных дружинников

Власти Тюмени всерьез озадачились тем, что их народные дружины одеты недостаточно модно и выразительно, поэтому решили исправить ситуацию.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», власти города в какой-то степени завидуют Русской общине, которая ходит на рейды и в патрули в балаклавах и милитаристской одежде, купленной специально для этого. А народные дружинники же одеты просто в светоотражающих жилет.

В итоге, чтобы решить проблему депутаты гордумы решили изменить подход к бюджету на следующий год и внести в него графу об обеспечении всем необходимым. Сколько на этот выделят средств — неясно.

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Ранее сообщалось о том, что тюменский бренд электроники отказался обслуживать либералов.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени#Народный Фронт#Народный Контроль
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