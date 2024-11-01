По последнему писку. Тюменские власти приказали приодеть народных дружинников

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», власти города в какой-то степени завидуют Русской общине, которая ходит на рейды и в патрули в балаклавах и милитаристской одежде, купленной специально для этого. А народные дружинники же одеты просто в светоотражающих жилет.