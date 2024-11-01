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Posted 1 ноября, 09:47

Published 1 ноября, 09:47

Modified 7 ноября, 04:05

Updated 7 ноября, 04:05

На подворье под Тюменью нашли больше ста опасных и подозрительных животных

На подворье под Тюменью нашли больше ста опасных и подозрительных животных

1 ноября 2024, 09:47
Фото: 1MI.
Россельхознадзор выявил нарушения в отношении 150 голов скота в тюменском селе. Из-за отсутствия надлежащих ветеринарных данных ведомство сомневается в безопасности животных.

В одном из личных подсобных хозяйств тюменского села Солобоево насчитывается 40 лошадей и 127 голов крупного рогатого скота (в том числе 60 коров). Владелец личного подсобного хозяйства не зарегистрировал большую часть этих животных в единой системе ФГИС «ВетИС».

Региональный Россельхознадзор выявил отсутствие у всего поголовья маркирования и учета.

«Установлено, что в компоненте „Хорриот“ ФГИС „ВетИС“ внесены сведения только в отношении 15 голов», — сообщается на сайте ведомства.

За выявленные нарушения владелец хозяйства получил предостережение. Сведения о произошедшем переданы в Администрацию Исетского района и Управление ветеринарии Тюменской области.

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Ранее стало известно, что в Тюменской области на 17% сократилось число мясных хозяйств. По словам фермеров, заниматься животноводством стало нерентабельно.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюменская область#Нарушения#Россельхознадзор#Ветеринария
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