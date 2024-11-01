На подворье под Тюменью нашли больше ста опасных и подозрительных животных

Posted 1 ноября, 09:47
Published 1 ноября, 09:47
Modified 7 ноября, 04:05
Updated 7 ноября, 04:05
В одном из личных подсобных хозяйств тюменского села Солобоево насчитывается 40 лошадей и 127 голов крупного рогатого скота (в том числе 60 коров). Владелец личного подсобного хозяйства не зарегистрировал большую часть этих животных в единой системе ФГИС «ВетИС».
Региональный Россельхознадзор выявил отсутствие у всего поголовья маркирования и учета.
«Установлено, что в компоненте „Хорриот“ ФГИС „ВетИС“ внесены сведения только в отношении 15 голов», — сообщается на сайте ведомства.
За выявленные нарушения владелец хозяйства получил предостережение. Сведения о произошедшем переданы в Администрацию Исетского района и Управление ветеринарии Тюменской области.
Ранее стало известно, что в Тюменской области на 17% сократилось число мясных хозяйств. По словам фермеров, заниматься животноводством стало нерентабельно.