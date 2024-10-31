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Posted 31 октября, 13:32

Published 31 октября, 13:32

Modified 31 октября, 13:34

Updated 31 октября, 13:34

Сотрудники МЧС спасли мужчину от прыжка с балкона на Широтной

Тюменец забрался на край балкона и собрался прыгнуть. Что происходит на Широтной?

31 октября 2024, 13:32
Фото: 1MI.

Сотрудники МЧС спасли мужчину от прыжка с балкона на Широтной

В Тюмени 31 октября на улице Широтной заметили мужчину, сидящего на краю балкона.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

По словам журналиста 72.RU, сейчас ситуация в районе указанного дома уж спокойная. Местные жители предполагают, что мужчина мог находиться в состоянии опьянения.

Все завершилось в три часа, когда спецслужбы покинули место происшествия. В полиции сообщили, что на месте работали сотрудники ППС. В настоящее время мужчина находится под наблюдением медиков.

В МЧС также прокомментировали произошедшее:

«В Тюмени местный житель собирался спрыгнуть с балкона 6 этажа. Психологам МЧС России удалось убедить отчаявшегося не совершать непоправимой ошибки».
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Ранее мы писали, что тюменцы спасли тонущего в пруду парня. Пострадавший прыгнул с пирса и пробыл под водой около трех минут.

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