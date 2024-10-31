Тюменец забрался на край балкона и собрался прыгнуть. Что происходит на Широтной?

Posted 31 октября, 13:32
Published 31 октября, 13:32
Modified 31 октября, 13:34
Updated 31 октября, 13:34
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.
По словам журналиста 72.RU, сейчас ситуация в районе указанного дома уж спокойная. Местные жители предполагают, что мужчина мог находиться в состоянии опьянения.
Все завершилось в три часа, когда спецслужбы покинули место происшествия. В полиции сообщили, что на месте работали сотрудники ППС. В настоящее время мужчина находится под наблюдением медиков.
В МЧС также прокомментировали произошедшее:
«В Тюмени местный житель собирался спрыгнуть с балкона 6 этажа. Психологам МЧС России удалось убедить отчаявшегося не совершать непоправимой ошибки».
Ранее мы писали, что тюменцы спасли тонущего в пруду парня. Пострадавший прыгнул с пирса и пробыл под водой около трех минут.