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Posted 31 октября, 13:12

Published 31 октября, 13:12

Modified 31 октября, 13:12

Updated 31 октября, 13:12

Депутаты Госдумы одобрили законопроект РЭО о моратории на штрафы для мусоровозов

Депутаты Госдумы одобрили законопроект РЭО о моратории на штрафы для мусоровозов

31 октября 2024, 13:12
Фото: 1MI.
Законопроект о введении моратория на штрафы для региональных операторов за превышение нагрузки на ось мусоровозов получил одобрение со стороны Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы.

В подготовке документа принимал участие Российский экологический оператор (РЭО). Генеральный директор компании Денис Буцаев пояснил, в чем состоит проблема нагрузки на ось мусоровозов. Бункер для приема отходов имеет достаточно большую массу, которая приходится на заднюю ось. Из-за этого при загрузке мусора нагрузка на эту ось превышает допустимые показатели, и региональным операторам предписывают штрафы по 100–400 тысяч рублей. РЭО участвовал в разработке законопроекта о моратории на штрафы для мусоровозов. В соответствии с данным документом нужно будет разработать модель технически безопасного для дорог транспортного средства по вывозу мусора, пишут newsnn.ru.

Напомним, что по закону № 257-ФЗ транспортировать делимые грузы запрещено, если допустимая масса и нагрузка на ось превышают установленные значения на 10 процентов и более.

Эксперты РЭО провели анализ и пришли к выводу, что для предотвращения нарушений требуется снижение загрузки мусоровоза минимум на 25 процентов.

Чтобы заменить весь парк спецтехники и уменьшить загрузку мусоровозов, региональным операторам нужно будет нести дополнительные многомиллиардные расходы. В результате этого произойдет ежегодное подорожание тарифа для населения не менее чем на 30 процентов, что является недопустимым. На это обратил внимание Алексей Макрушин, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой. Он напомнил, что в России в сборе и вывозе мусора задействовано порядка 23,6 тысячи единиц техники. Информация о действующих мусоровозах внесена в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО.

Министерство промышленности и торговли РФ проведет исследование, чтобы определить оптимальные модели мусоровозов, которые будут безопасны для российских дорог и экономически эффективны. На следующем этапе будет запущена программа по замене спецтехники по вывозу мусора.

Региональные операторы уже могут приступить к таким мероприятиям, как анализ автопарка, монтаж осевых датчиков контроля и обустройство перегрузочных станций для уменьшения нагрузки на дорожное полотно.

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