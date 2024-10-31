Депутаты Госдумы одобрили законопроект РЭО о моратории на штрафы для мусоровозов

Чтобы заменить весь парк спецтехники и уменьшить загрузку мусоровозов, региональным операторам нужно будет нести дополнительные многомиллиардные расходы. В результате этого произойдет ежегодное подорожание тарифа для населения не менее чем на 30 процентов, что является недопустимым. На это обратил внимание Алексей Макрушин, заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой. Он напомнил, что в России в сборе и вывозе мусора задействовано порядка 23,6 тысячи единиц техники. Информация о действующих мусоровозах внесена в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО.