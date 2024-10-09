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Posted 9 октября, 05:04

Published 9 октября, 05:04

Modified 9 октября, 05:06

Updated 9 октября, 05:06

Молодые люди эвакуировали жильцов горящего дома в Тюмени

Молодые люди эвакуировали жильцов горящего дома в Тюмени

9 октября 2024, 05:04
Фото: МЧС Тюменской области
Двое молодых людей помогли в эвакуации горящего дома в Тюмени. Кадры инцидента размещены в социальных сетях.

По предварительным данным, в ночь с 8 на 9 октября произошел пожар в многоквартирном доме на Тульской, 6а. Двое прохожих, ставших свидетелями ЧП побежали в подъезд и начали стучать в квартиры.

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Людям, которых удалось разбудить помогали в эвакуации до приезда пожарных. Официальных комментариев от МЧС пока не поступало. О пострадавших не сообщается.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области при тушении пожара обнаружили тела двух людей.

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