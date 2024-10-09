Молодые люди эвакуировали жильцов горящего дома в Тюмени

Posted 9 октября, 05:04
Published 9 октября, 05:04
Modified 9 октября, 05:06
Updated 9 октября, 05:06
По предварительным данным, в ночь с 8 на 9 октября произошел пожар в многоквартирном доме на Тульской, 6а. Двое прохожих, ставших свидетелями ЧП побежали в подъезд и начали стучать в квартиры.
Людям, которых удалось разбудить помогали в эвакуации до приезда пожарных. Официальных комментариев от МЧС пока не поступало. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области при тушении пожара обнаружили тела двух людей.