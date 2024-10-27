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Posted 27 октября, 11:12

Published 27 октября, 11:12

Modified 27 октября, 11:14

Updated 27 октября, 11:14

Гололед, дожди и снег: каким будет начало ноября в Тюмени?

Гололед, дожди и снег: каким будет начало ноября в Тюмени?

27 октября 2024, 11:12
Фото: 1MI
Сюжет
Снег
В Тюменскую область на следующей неделе придет настоящая промозглая осенняя погода. Метеорологи прогнозируют осадки в виде дождей со снегом, ветер до 6-13 м/с, гололед и околонулевую температуру воздуха.

В первый день новой шестидневной рабочей недели на юге региона ожидаются переменная облачность, осадки, в отдельных районах туман и гололед, ветер с порывами до 13 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит 0…+5, в ночные часы ожидается до -4…+1.

Фото: omsk-meteo.ru

Во вторник и среду, 29 и 30 октября, существенно погода не изменится — до 0…+4 днем и -2…-7 в ночные часы. Вероятны осадки в виде дождя, туман, гололедные явления.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в понедельник, 28 октября, синоптики прогнозируют дожди со снегом и максимальную температуру воздуха +1…+3. Такая погода сохранится до конца октября.

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1 ноября, в пятницу, в областной столице потеплеет до +6, однако дожди не прекратятся. В воскресенье, 3 ноября, в Тюмени днем столбики термометров поднимутся до +7…+9, в вечерние часы покажут +4…+5.

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