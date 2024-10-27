Гололед, дожди и снег: каким будет начало ноября в Тюмени?

Posted 27 октября, 11:12
Published 27 октября, 11:12
Modified 27 октября, 11:14
Updated 27 октября, 11:14
В первый день новой шестидневной рабочей недели на юге региона ожидаются переменная облачность, осадки, в отдельных районах туман и гололед, ветер с порывами до 13 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит 0…+5, в ночные часы ожидается до -4…+1.
Во вторник и среду, 29 и 30 октября, существенно погода не изменится — до 0…+4 днем и -2…-7 в ночные часы. Вероятны осадки в виде дождя, туман, гололедные явления.
В Тюмени в понедельник, 28 октября, синоптики прогнозируют дожди со снегом и максимальную температуру воздуха +1…+3. Такая погода сохранится до конца октября.
1 ноября, в пятницу, в областной столице потеплеет до +6, однако дожди не прекратятся. В воскресенье, 3 ноября, в Тюмени днем столбики термометров поднимутся до +7…+9, в вечерние часы покажут +4…+5.