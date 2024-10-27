Гололед, дожди и снег: каким будет начало ноября в Тюмени?

В первый день новой шестидневной рабочей недели на юге региона ожидаются переменная облачность, осадки, в отдельных районах туман и гололед, ветер с порывами до 13 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит 0…+5, в ночные часы ожидается до -4…+1.