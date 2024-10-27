Водителей предупредили о плохой видимости на тюменской трассе из-за тумана

Posted 27 октября, 10:48
Published 27 октября, 10:48
Modified 27 октября, 10:50
Updated 27 октября, 10:50
По данным Госавтоинспекции, на автодороге наблюдается туман. Кроме того, усложняет ситуацию с видимостью на трассе дождь. Сотрудники ДПС контролируют автодвижение в Тобольском районе и просят автовладельцев сбавить скорость.
Отметим, согласно прогнозам метеорологов, сегодня в ночные и вечерние часы в Тюмени и Тобольске ожидаются дожди. Местами вероятны туман и гололедные явления.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. На 846-м километре автомобильной дороги под большегруз MAN влетел Renault Logan. Водитель легкового авто погиб на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.