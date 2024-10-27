nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 10:48

Published 27 октября, 10:48

Modified 27 октября, 10:50

Updated 27 октября, 10:50

Водителей предупредили о плохой видимости на тюменской трассе из-за тумана

Водителей предупредили о плохой видимости на тюменской трассе из-за тумана

27 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI
Тюменских водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

По данным Госавтоинспекции, на автодороге наблюдается туман. Кроме того, усложняет ситуацию с видимостью на трассе дождь. Сотрудники ДПС контролируют автодвижение в Тобольском районе и просят автовладельцев сбавить скорость.

Видео: ГАИ ТО.

Отметим, согласно прогнозам метеорологов, сегодня в ночные и вечерние часы в Тюмени и Тобольске ожидаются дожди. Местами вероятны туман и гололедные явления.

Не заметил из-за тумана: на тюменской трассе в ДТП сгорела иномарка. Есть погибший
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. На 846-м километре автомобильной дороги под большегруз MAN влетел Renault Logan. Водитель легкового авто погиб на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

Читайте также:
Тюменец на белой Lada Grantа проехал по Цветному бульваруЗалетел под фуру: в ДТП на тюменской трассе погиб водитель иномаркиТри кабана стали причиной жуткой аварии на тюменской трассе
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюмень — Ханты-Мансийск#Госавтоинспекция#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика