В Тобольске наметился серьезный кадровый голод

Posted 25 октября, 15:58
Published 25 октября, 15:58
Modified 25 октября, 16:00
Updated 25 октября, 16:00
По сообщению анонимного источника из администрации Тобольского района, кабинеты практически пустуют, передает Ura.ru.
Должность главы района покинул Алексей Ермоленко, который занимался курированием вопросов градостроительства. Также ушли:
Почти все специалисты из их подразделений тоже покинули свои посты.
«Можно сказать, что в двух Белых домах Тобольска свищет ветер по кабинетам», — рассказал анонимный источник.
Причины увольнения называются разные: некоторые чиновники получили более выгодные предложения, других не устраивает низкий уровень заработной платы и высокая степень ответственности.
Отметим, проблема в Тобольске не нова. Ранее мы уже писали о существующей проблеме. Ситуация с того момента не улучшилась.