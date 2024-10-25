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Posted 25 октября, 15:58

Published 25 октября, 15:58

Modified 25 октября, 16:00

Updated 25 октября, 16:00

В Тобольске наметился серьезный кадровый голод

В Тобольске наметился серьезный кадровый голод

25 октября 2024, 15:58
Фото: 1MI
В администрации Тобольска и Тобольского района наблюдается серьезный дефицит кадров.

По сообщению анонимного источника из администрации Тобольского района, кабинеты практически пустуют, передает Ura.ru.

Должность главы района покинул Алексей Ермоленко, который занимался курированием вопросов градостроительства. Также ушли:

  • начальник отдела капитального строительства Евгений Шанауров
  • начальник отдела ЖКХ Константин Григоренко
  • начальник отдела образования Георгий Устькачкинцев

Почти все специалисты из их подразделений тоже покинули свои посты.

«Можно сказать, что в двух Белых домах Тобольска свищет ветер по кабинетам», — рассказал анонимный источник.

Причины увольнения называются разные: некоторые чиновники получили более выгодные предложения, других не устраивает низкий уровень заработной платы и высокая степень ответственности.

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Отметим, проблема в Тобольске не нова. Ранее мы уже писали о существующей проблеме. Ситуация с того момента не улучшилась.

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#Иван Солдатов#Общество#Администрация#Новости тюмени#Тобольск
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