Дефицит кадров: в полиции Тобольска не хватает почти 60 сотрудников

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В Тобольске нужны полицейские–водители, участковые, следователи, сотрудники ППС, оперуполномоченные уголовного розыска. Нужны полицейские отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых. Им предлагают зарплаты от 30 до 45 тысяч рублей.
От соискателей требуют только среднее образование, опыт работы в должности не обязателен.
Ранее о кадровом голоде в полиции сообщил Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. «Наш город» отмечал, что сотрудников Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ не хватает. Их заставляют работать сверхурочно и без выходных.