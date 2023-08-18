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Дефицит кадров: в полиции Тобольска не хватает почти 60 сотрудников

Дефицит кадров: в полиции Тобольска не хватает почти 60 сотрудников

18 августа 2023, 11:01
Фото: 1MI
Десятки полицейских не хватает в межмуниципальном отделе МВД РФ «Тобольский». Вакансии размещаются на сайтах объявлений и в федеральном портале «Работа России».

В Тобольске нужны полицейские–водители, участковые, следователи, сотрудники ППС, оперуполномоченные уголовного розыска. Нужны полицейские отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых. Им предлагают зарплаты от 30 до 45 тысяч рублей.

От соискателей требуют только среднее образование, опыт работы в должности не обязателен.

Ранее о кадровом голоде в полиции сообщил Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. «Наш город» отмечал, что сотрудников Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ не хватает. Их заставляют работать сверхурочно и без выходных.

#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Кадры#Министр МВД
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