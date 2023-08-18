Дефицит кадров: в полиции Тобольска не хватает почти 60 сотрудников

Ранее о кадровом голоде в полиции сообщил Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. «Наш город» отмечал, что сотрудников Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ не хватает. Их заставляют работать сверхурочно и без выходных.