«Дядя Захар» против школьников. Мизулина рассказала о взломе электронных дневников

Posted 23 октября, 14:09
Published 23 октября, 14:09
Modified 23 октября, 15:13
Updated 23 октября, 15:13
По информации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, 22 октября ученики и их родители в Ленобласти получили угрожающие сообщения о нападениях на школы через электронный журнал системы ГИС «СОЛО» («Современное образование Ленинградской области»).
В Крыму сообщения приходили через государственный сайт «ГИС в сфере образования», а в Ростовской области и Красноярском крае — через АИС «Электронный журнал». В Воронежской области угрозы поступали через Дневник.ру.
Мизулина отметила, что в угрожающих сообщениях упоминались нападения со стороны «неизвестного Дяди З.» и «Сергея К…». В своем telegram-канале она поделилась несколькими примерами писем от подписчиков, которые указывают, что рассылки приходили школьникам и их родителям в два часа ночи.
В Перми в связи с потенциальной угрозой в несколько школ выехал ОМОН. Однако информация оказалась ложной.
К сообщениям прикрепляли ссылку на Telegram-канал, где также были угрозы.
Из Мурманска поступила информация, что подобные сообщения размещены в дневниках вместо домашних заданий. Некоторые расписания содержали изменённые даты с «хулиганскими» выражениями.
Рассылка через электронные журналы была зафиксирована как минимум в девяти регионах. Правоохранительные органы уже занимаются расследованием этой ситуации.
«В общем, если получили рассылку от некого „Дяди Захара“, не паникуйте», — написала Мизулина.
Екатерина Мизулина подчеркнула, что это происшествие выходит за рамки региональных проблем. Существует как минимум две версии, объясняющие, как злоумышленники смогли получить доступ к многочисленным учетным записям учителей: первая связана с невнимательностью и безответственностью педагогов, чьи аккаунты были «угнаны», а вторая — с сбоем в системе, который создал уязвимость.
Всем, кому пришли подобные сообщения, рекомендовано обратиться к администрации школы или в правоохранительные органы.
«Судя по характеру хулиганских надписей, которые делаются в электронных журналах, больше похоже на работу мамкиных хакеров, нежели ЦИПСО Украины. Думаю, что ФСБ со временем даст ответ на этот вопрос», — говорится в сообщении.