«Дядя Захар» против школьников. Мизулина рассказала о взломе электронных дневников

Екатерина Мизулина подчеркнула, что это происшествие выходит за рамки региональных проблем. Существует как минимум две версии, объясняющие, как злоумышленники смогли получить доступ к многочисленным учетным записям учителей: первая связана с невнимательностью и безответственностью педагогов, чьи аккаунты были «угнаны», а вторая — с сбоем в системе, который создал уязвимость.