Девятибалльные пробки сковали дороги Тюмени

Posted 25 октября, 15:14
Published 25 октября, 15:14
Modified 25 октября, 15:16
Updated 25 октября, 15:16
По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы достигли девяти баллов из десяти.
«Пробки — девять баллов», — пишет пользователь 2ГИС.
Основные заторы наблюдаются в центральной части города, включая улицы Мельникайте, Профсоюзную, Челюскинцев и другие.
По данным сервиса, в городе зафиксировано семь аварий, которые произошли на улицах Закалужская, Мельникайте и Монтажников.
Ранее мы писали, что на Тюменскую область надвигается непогода. В регионе ожидается штормовой ветер.