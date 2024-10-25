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Posted 25 октября, 15:14

Published 25 октября, 15:14

Modified 25 октября, 15:16

Updated 25 октября, 15:16

Девятибалльные пробки сковали дороги Тюмени

Девятибалльные пробки сковали дороги Тюмени

25 октября 2024, 15:14
Фото: 1MI
Тюменские водители жалуются на пробки, которые наблюдаются в различных районах города.

По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы достигли девяти баллов из десяти.

«Пробки — девять баллов», — пишет пользователь 2ГИС.

Основные заторы наблюдаются в центральной части города, включая улицы Мельникайте, Профсоюзную, Челюскинцев и другие.

Фото: Скриншот 2Gis

По данным сервиса, в городе зафиксировано семь аварий, которые произошли на улицах Закалужская, Мельникайте и Монтажников.

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Ранее мы писали, что на Тюменскую область надвигается непогода. В регионе ожидается штормовой ветер.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дороги
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