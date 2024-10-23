nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 11:29

Published 23 октября, 11:29

Modified 23 октября, 11:54

Updated 23 октября, 11:54

Мэрия Тюмени решила судиться с антимонопольной службой

Увидимся на слушании! Мэрия Тюмени решила судиться с антимонопольной службой

23 октября 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney

Мэрия Тюмени решила судиться с антимонопольной службой

Сюжет
Суд
Тюменская администрация решила подать в суд на федеральную антимонопольную службу. Причиной стал исторический Дом Костиной, который, по мнению УФМС, мэрия продала незаконно.

Согласно материалам, опубликованным объединенной пресс-службой судов, УФАС сообщает, что продажа нежилого дома по улице Ленина было осуществлено незаконно из-за того, что перед торгами мэрия не указала полный перечень документов, необходимых для продажи.

Департамент имущественных отношений же это отрицает и уверен в том, что объявление торгов было законным, ровно как и продажа дома. Пересматривать дело будут в Арбитражном суде.

Семья погибшего на СВО тюменца судится с его новой супругой из-за денег
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что мусульмане сражаются с властями Тюмени за здание библиотеки.

Читайте также:
Свердловский бизнесмен украл миллионы рублей из тюменского бюджетаЖители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми деньгамиДопустившим смерть 12-летней девочки медсестрам вынесли приговор
#Александр Смирнов#Общество#Администрация#Суд#Новости тюмени#Арбитражный суд#Продажа недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика