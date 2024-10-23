Увидимся на слушании! Мэрия Тюмени решила судиться с антимонопольной службой

Posted 23 октября, 11:29
Published 23 октября, 11:29
Modified 23 октября, 11:54
Updated 23 октября, 11:54
Согласно материалам, опубликованным объединенной пресс-службой судов, УФАС сообщает, что продажа нежилого дома по улице Ленина было осуществлено незаконно из-за того, что перед торгами мэрия не указала полный перечень документов, необходимых для продажи.
Департамент имущественных отношений же это отрицает и уверен в том, что объявление торгов было законным, ровно как и продажа дома. Пересматривать дело будут в Арбитражном суде.