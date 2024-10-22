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Posted 22 октября, 15:59

Published 22 октября, 15:59

Modified 22 октября, 16:26

Updated 22 октября, 16:26

Тюменцы остались без отопления из-за аварии

Кипяток начал валить из-под земли. Тюменцы остались без отопления из-за аварии

22 октября 2024, 15:59
Фото: 1MI

Тюменцы остались без отопления из-за аварии

На улице Самарцева, 19В произошла коммунальная авария — произошёл прорыв теплотрассы, в результате чего несколько соседних домов остались без отопления.

В Тюмени на улице Самарцева произошла коммунальная авария, в результате которой несколько домов остались без горячего водоснабжения, сообщили свидетели в социальных сетях.

«На Самарцева, 19в в Тюмени прорвало трубу», — сообщает паблик «ЧС Тюмень Z».

Согласно свидетельствам очевидцев, порыв случился примерно в 18:00: асфальт провалился, и из земли хлынул кипяток. Проходившие мимо люди не пострадали, однако вода затопила припаркованный автомобиль.

Аварийная команда быстро приехала на место и остановила подачу воды. На сайте УСТЭК сообщается, что горячей воды не будет до 17:00 следующего дня.

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Прокуратура Тюменской области оперативно отреагировала на ситуацию и инициировала проверку. В случае наличия достаточных оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.

«Прокурору города Тюмени дано поручение с привлечением специалистов Северо-Уральского управления Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции Тюменской области установить причины произошедшего инцидента, дать оценку соблюдению допустимой продолжительности в предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению, а также своевременности ремонта сетей на данном участке», — говорится в заявлении телеграм-канала Прокуратуры Тюменской области.
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Ранее эксперт рассказал об ожидании роста количества аварий в начале отопительного сезона.

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