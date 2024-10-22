Кипяток начал валить из-под земли. Тюменцы остались без отопления из-за аварии

Posted 22 октября, 15:59
Published 22 октября, 15:59
Modified 22 октября, 16:26
Updated 22 октября, 16:26
В Тюмени на улице Самарцева произошла коммунальная авария, в результате которой несколько домов остались без горячего водоснабжения, сообщили свидетели в социальных сетях.
«На Самарцева, 19в в Тюмени прорвало трубу», — сообщает паблик «ЧС Тюмень Z».
Согласно свидетельствам очевидцев, порыв случился примерно в 18:00: асфальт провалился, и из земли хлынул кипяток. Проходившие мимо люди не пострадали, однако вода затопила припаркованный автомобиль.
Аварийная команда быстро приехала на место и остановила подачу воды. На сайте УСТЭК сообщается, что горячей воды не будет до 17:00 следующего дня.
Прокуратура Тюменской области оперативно отреагировала на ситуацию и инициировала проверку. В случае наличия достаточных оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.
«Прокурору города Тюмени дано поручение с привлечением специалистов Северо-Уральского управления Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции Тюменской области установить причины произошедшего инцидента, дать оценку соблюдению допустимой продолжительности в предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению, а также своевременности ремонта сетей на данном участке», — говорится в заявлении телеграм-канала Прокуратуры Тюменской области.