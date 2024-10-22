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Posted 22 октября, 15:13

Published 22 октября, 15:13

Modified 22 октября, 15:15

Updated 22 октября, 15:15

Опыт «Росводоканал Тюмень» представлен на тарифной Всероссийской конференции ФАС

Опыт «Росводоканал Тюмень» представлен на тарифной Всероссийской конференции ФАС

22 октября 2024, 15:13
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Сюжет
Инвестиционные проекты
На Всероссийской тарифной конференции, организованной Федеральной антимонопольной службой России, специалисты из Тюмени представили свой опыт тарифного регулирования.

В 2022 году Тюменская область стала одним из трех регионов страны, где губернаторы инициировали превышение предельного индекса платежа граждан под инвестиционные обязательства ресурсоснабжающих организаций. При этом произошедшее не ударило по карману жителей. Правительство Тюменской области частично компенсирует гражданам плату за коммунальные услуги.

Работа по улучшению тарифного меню благотворно сказывалась на показателях эффективности водоканала. У предприятия появилась возможность реализовать дополнительные мероприятия для улучшения качества, надежности услуг и повышения энергоэффективности. Это мудрое решение, нацеленное на оздоровление отрасли, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Среди социально-значимых инвестиционных проектов тюменского водоканала, которые удалось реализовать благодаря эффективному тарифному регулированию, называют реконструкцию смесителей и отстойников на Метелевских водоочистных сооружениях, строительство третьего блока очистки сточных вод и повышение производительности сооружений очистки стоков, модернизацию второй по величине канализационной насосной станции, а также возведение сливной станции в районе улицы Воронинские горки.

Примечательно, что во Всероссийской тарифной конференции приняли участие главы субъектов Российской Федерации, руководители и специалисты ФАС России, федеральных и региональных органов исполнительной власти, регулируемых организаций и экспертного сообщества, которые выступили с докладами и сообщениями по актуальным вопросам тарифного и антимонопольного регулирования.

Фото: «Росводоканал Тюмень»

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Росводоканал#Коммунальные услуги#Конференции#ФАС#Инвестиционные проекты#Опыт#Специалисты
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