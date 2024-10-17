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Posted 17 октября, 11:14

Published 17 октября, 11:14

Modified 17 октября, 11:18

Updated 17 октября, 11:18

Жители Тюменской области возмущены стоимостью молока. ФОТО

Жители Тюменской области возмущены стоимостью молока. ФОТО

17 октября 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
В социальных сетях тобольчане жалуются на стоимость молока от местного производителя. Еще недавно молоко обходилось на 20 рублей дешевле, говорят жители.

Жалобы людей были опубликованы в сообществе «Типичный Тобольск!». Горожане отмечают, что стоимость литра молочной продукции доходит до 91 рубля. Еще недавно молоко обходилось на 20 рублей дешевле.

— За литр молочка тобольского 88 рублей 99 копеек. Еще недавно было 71 же, — написал один из пользователей сети, прикрепив фотографию.
Фото: «Типичный Тобольск!» ВК

Другая тобольчанка опубликовала фотографию, на которой видно, что цена за аналогичное молока от тобольского производителя составляет уже 91 рубль 99 копеек. Фото датировано 16 октября.

Фото: Анна Богданова ВК
Невеселый молочник. В Тюмени выросли цены на всю молочную продукцию
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Ранее сообщалось, что в Тюмени подорожали кондитерские изделия.

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