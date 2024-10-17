Жители Тюменской области возмущены стоимостью молока. ФОТО

Posted 17 октября, 11:14
Published 17 октября, 11:14
Modified 17 октября, 11:18
Updated 17 октября, 11:18
Жалобы людей были опубликованы в сообществе «Типичный Тобольск!». Горожане отмечают, что стоимость литра молочной продукции доходит до 91 рубля. Еще недавно молоко обходилось на 20 рублей дешевле.
— За литр молочка тобольского 88 рублей 99 копеек. Еще недавно было 71 же, — написал один из пользователей сети, прикрепив фотографию.
Другая тобольчанка опубликовала фотографию, на которой видно, что цена за аналогичное молока от тобольского производителя составляет уже 91 рубль 99 копеек. Фото датировано 16 октября.