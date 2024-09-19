В Тюмени подорожали кондитерские изделия

Posted 19 сентября, 03:24
Published 19 сентября, 03:24
Modified 19 сентября, 03:26
Updated 19 сентября, 03:26
Годовая инфляция в области в июле выросла до 7,88%. В цене также выросли овощи, груши и зелень.
«В августе увеличились годовые темпы прироста цен на сметану, молоко, сливочное масло, мороженое, а творог стал дороже, чем годом ранее», — сказано в сообщении ведомства.
Среди причин роста цен называются увеличение себестоимости товара и рост потребительского спроса.
Отмечается, что инфляция в Тюменской области находится на отметке ниже, чем в целом по УрФО и России.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени стабильно растут цены на отдых в местных термах. Причина тому очевидна — рост турпотока. Однако горожане не понимают, почему в родном городе они должны переплачивать за отдых, как и туристы.