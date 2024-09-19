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Posted 19 сентября, 03:24

Published 19 сентября, 03:24

Modified 19 сентября, 03:26

Updated 19 сентября, 03:26

В Тюмени подорожали кондитерские изделия

В Тюмени подорожали кондитерские изделия

19 сентября 2024, 03:24
Фото: 1MI
Торты, пирожные и печенье подорожали в Тюменской области. Об этом свидетельствуют данные отделения Банка Росси в регионе.

Годовая инфляция в области в июле выросла до 7,88%. В цене также выросли овощи, груши и зелень.

«В августе увеличились годовые темпы прироста цен на сметану, молоко, сливочное масло, мороженое, а творог стал дороже, чем годом ранее», — сказано в сообщении ведомства.

Среди причин роста цен называются увеличение себестоимости товара и рост потребительского спроса.

Отмечается, что инфляция в Тюменской области находится на отметке ниже, чем в целом по УрФО и России.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени стабильно растут цены на отдых в местных термах. Причина тому очевидна — рост турпотока. Однако горожане не понимают, почему в родном городе они должны переплачивать за отдых, как и туристы.

#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Цены#Продукты#Продукты питания
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