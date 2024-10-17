В Тюмени по техническим причинам стали чаще задерживаться поезда

Posted 17 октября, 03:33
Published 17 октября, 03:33
Modified 17 октября, 03:35
Updated 17 октября, 03:35
По словам местных жителей, задержки достигают нескольких часов. В РЖД проблему объясняют техническими моментами.
«Некоторые поезда дальнего следования и пригородные поезда следовали с отставанием от графика по техническим причинам. Отмечающийся в настоящее время рост объемов грузовых и пассажирских перевозок происходит на фоне путевых работ на Свердловской и соседних железных дорогах, что отражается на скорости продвижения составов», — цитирует РБК Тюмень пресс-службу РЖД.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тобольска в сторону Китая будет запущен первый сверхдлинный состав. По информации пресс-службы РЖД, 100-вагонный поезд будет использоваться для экспорта нефтепродуктов.