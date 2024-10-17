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Posted 17 октября, 03:33

Published 17 октября, 03:33

Modified 17 октября, 03:35

Updated 17 октября, 03:35

В Тюмени по техническим причинам стали чаще задерживаться поезда

В Тюмени по техническим причинам стали чаще задерживаться поезда

17 октября 2024, 03:33
Фото: 1MI
Поезда, делающие остановки в Тюменской области стали чаще задерживаться. Об этом журналистам сообщили недовольные читатели.

По словам местных жителей, задержки достигают нескольких часов. В РЖД проблему объясняют техническими моментами.

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«Некоторые поезда дальнего следования и пригородные поезда следовали с отставанием от графика по техническим причинам. Отмечающийся в настоящее время рост объемов грузовых и пассажирских перевозок происходит на фоне путевых работ на Свердловской и соседних железных дорогах, что отражается на скорости продвижения составов», — цитирует РБК Тюмень пресс-службу РЖД.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тобольска в сторону Китая будет запущен первый сверхдлинный состав. По информации пресс-службы РЖД, 100-вагонный поезд будет использоваться для экспорта нефтепродуктов.

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