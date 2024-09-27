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Posted 27 сентября, 05:15

Published 27 сентября, 05:15

Modified 27 сентября, 05:24

Updated 27 сентября, 05:24

Тюменцы рассказали об ужасных условиях в местных источниках

Невыносимая вонь! Тюменцы рассказали об ужасных условиях в местных источниках

27 сентября 2024, 05:15
Фото: 1MI

Тюменцы рассказали об ужасных условиях в местных источниках

Тюменцы продолжают жаловаться на состояние местных термальных источников. По словам посетителей, условия для отдыха на источниках — ужасные.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на отзывы посетителей источников, хуже всего обстановка на источниках — санитарная и организацией отдыха. Во-первых, набивается слишком много народу на один термальный источник, который не рассчитан на большое число людей. Также имеются проблемы с санитарной обстановкой.

Запах воды вообще убил: моча + минералы, это что-то. Фильтруйте лучше, после вас отмывались несколько часов, — сообщают тюменцы

Также посетители жалуются на качество воды. Они думают, что ее не меняли по меньшей мере год, поскольку на дне уже образовалась тина. Также не работают многие бассейны, в том числе, с массажем, отмечают посетители при этом высокие цены и плохое отношение персонала к людям.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени появится новый термальный источник площадью в 800 «квадратов».

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Горячий источник#Термальные источники
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