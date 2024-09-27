Невыносимая вонь! Тюменцы рассказали об ужасных условиях в местных источниках

Posted 27 сентября, 05:15
Published 27 сентября, 05:15
Modified 27 сентября, 05:24
Updated 27 сентября, 05:24
Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на отзывы посетителей источников, хуже всего обстановка на источниках — санитарная и организацией отдыха. Во-первых, набивается слишком много народу на один термальный источник, который не рассчитан на большое число людей. Также имеются проблемы с санитарной обстановкой.
Запах воды вообще убил: моча + минералы, это что-то. Фильтруйте лучше, после вас отмывались несколько часов, — сообщают тюменцы
Также посетители жалуются на качество воды. Они думают, что ее не меняли по меньшей мере год, поскольку на дне уже образовалась тина. Также не работают многие бассейны, в том числе, с массажем, отмечают посетители при этом высокие цены и плохое отношение персонала к людям.
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