Невыносимая вонь! Тюменцы рассказали об ужасных условиях в местных источниках

Также посетители жалуются на качество воды. Они думают, что ее не меняли по меньшей мере год, поскольку на дне уже образовалась тина. Также не работают многие бассейны, в том числе, с массажем, отмечают посетители при этом высокие цены и плохое отношение персонала к людям.