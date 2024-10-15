Апрельский розыгрыш: тюменку вынуждают взять на себя миллионные недостачи сети аптек

В редакцию обратились Иван и Виктория (имена изменены), мужчина ранее работал в аптеке «Апрель», а девушка трудоустроена там по сей день, и ее обвиняют в хищении средств на сумму более 2 миллионов рублей. Виктория рассказала, что работодатель очень настойчиво просит ее возместить эту сумму, однако пока девушке неизвестно, откуда она взялась. Вместе с тем это далеко не единственная проблема, которая, по словам тюменцев, имеется у сети аптек, расположенной в десятках городов страны.