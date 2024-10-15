Апрельский розыгрыш: тюменку вынуждают взять на себя миллионные недостачи сети аптек

Posted 15 октября, 07:01
Published 15 октября, 07:01
Modified 15 октября, 07:03
Updated 15 октября, 07:03
В редакцию обратились Иван и Виктория (имена изменены), мужчина ранее работал в аптеке «Апрель», а девушка трудоустроена там по сей день, и ее обвиняют в хищении средств на сумму более 2 миллионов рублей. Виктория рассказала, что работодатель очень настойчиво просит ее возместить эту сумму, однако пока девушке неизвестно, откуда она взялась. Вместе с тем это далеко не единственная проблема, которая, по словам тюменцев, имеется у сети аптек, расположенной в десятках городов страны.
Путь Виктории в «Апреле» начался с должности управляющей одной тюменской аптеки. Но в скором времени оказалось, что под ее «крылом» уже больше десятка аптек, причем некоторые из них разбросаны по территории Тюменской области.
«Выбора не было. Или ты берешь еще одну аптеку, или тебя увольняют. Приходилось ездить в другие города области и все за свой счет. Буквально все: поездка, гостиница и так далее. Также приходилось с собой и сотрудников возить, так как иногда на новых аптеках не было персонала, но открытие уже было запланировано», — рассказала тюменка.
В командировки часто ее возил Иван, который также подтверждает, что расходы на командировки компания не оплачивала, но отказаться от них было практически невозможно.
«Я не понимаю, как так может работать. У них может открываться аптека, а сотрудников там нет. И Виктории приходилось их срочно искать или возить из других филиалов и городов. Говорили, если аптека не откроется — 5 тысяч штраф», — говорит мужчина.
Тюменцы также рассказали, что не были редки в «Апреле» и переработки. Так, фармацевты могли работать по графику 7/0, а порою вовсе работали по 16 дней подряд. Но об особенностях работы фармацевтов и консультантов в этой сети аптек мы поговорим чуть позже.
Как рассказала Виктория, в аптеки в любой момент могла нагрянуть внутренняя незапланированная проверка, деятельность которой и привела к объявлению крупной суммы недостачи.
«Приходили в аптеку люди и иногда представлялись не своими именами и проходили к сейфам. Потом они выходили и говорили, что есть недостача, например, 40 тысяч рублей. Без доказательств, не уходя, тут же начинали обвинять сотрудников и требовать эти деньги с них», — рассказал Иван.
Как говорят тюменцы, некоторые соглашались и выплачивали деньги. Однако сейчас условия немного изменились. По аптекам, которыми после расширения трудовых обязанностей, заведовала Виктория, появилась сумма недостачи на миллионы рублей.
«И ее хотят повесить на меня. Сотрудников в объяснительной просят указывать, что, якобы, это всё я взяла. Хотя проверки эти проходили без понятых, никаких документов не составлялось. Непонятно вообще, откуда эта сумма, они каждый раз меняются и растут. Как говорят другие сотрудники, им указывают, что в объяснительной нужно указать меня, или же им самим этот долг придется выплачивать. И некоторые ребята, которые ранее меня поддерживали, под давлением написали такие бумаги», — говорит девушка.
Сейчас Виктории поступают угрозы с требованием как можно быстрее выплатить сумму, которая по мнению девушки, взялась из ниоткуда, в противном случае, ей, якобы, грозит тюрьма.
Важно отметить, что сеть аптек «Апрель» зародилась в Краснодарском крае, ее руководитель — Анисимов Вадим Георгиевич. К нему, кстати, у тюменцев претензий нет, так как они уверены в том, что глава сети не знает о сложившихся проблемах. Иван и Виктория написали ему письмо, но ответ так и не получили.
За 2023 год доходы сети превысили миллиарды рублей. Однако, стоит отметить, что чистая прибыль ООО «Апрель Сибирь» за 2023 год равна нулю, а точнее даже ушла в минус на 10,9 миллиона рублей. При этом большинство других дочерних компаний существенно прибыльнее. Также сейчас в отношении этой дочерней компании рассматривается дело по обвинению в неосновательном обогащении.
Примечательно, что обращения Виктории не единственное. Другие сотрудники в других регионах также сообщали о том, что у них возникали проблемы с выплатами недостач.
Как говорит юрист Григорий Ковалев, оформление недостачи достаточно четко регламентированный процесс, однако он проходит без привлечения сторонних служб.
«Для регистрации и оформления недостачи оформляется сличительная ведомость. Она в обязательном порядке проходит через бухгалтерию. То есть недостача не может быть зафиксирована в устной форме. Для этого необходимы документы, в которых все будет указано. К тому же, если сумма недостачи выше 20% от зарплаты сотрудника, то взыскать ее можно только по добровольному согласию или через суд», — указывает специалист.
Вместе с тем, как объясняет бухгалтер крупной тюменской компании Руслана Вариева, при фиксации недостачи обычно издается приказ о проведении служебного расследования по данному факту. В этом случае собирается комиссия из трех сотрудников.
«В установленном порядке проводится проверка, люди, у которых был доступ к средствам, то есть материально ответственные лица, пишут объяснительные, что идет в рамках внутреннего расследования. После чего по отказы возмущать средства, можно обратиться в районный суд», — пояснила Гариева.
Однако вопросы к недостачам — не единственная проблема, которая, по словам тюменцев, есть в сети аптек «Апрель». Как рассказала Виктория, в филиалах порою сотрудники работают не под своими аккаунтами, что запрещено. Но больше пугает другое — порою на работу якобы выходят люди без образования, и им позволяют продавать медикаменты, в том числе рецептурные.
«У нас действует обучающая программа. То есть мы берем людей со школьным образованием и обучаем на фармацевтов. И порою уже через месяц требуют, чтобы такой сотрудник встал за кассу и начал работать. По сути, у него образования нет, и он вообще практически ничего не знает», — рассказала Виктория.
Девушка также передала в редакцию голосовые сообщения от руководителя, который требовал, чтобы сотрудник, который месяц назад начал учиться на фармацевта, вышел на работу.
Как пояснил тюменский юрист Павел Шадрин, по федеральному закону человек, не имеющий фармацевтического образования, не может быть допущен к продаже лекарственных средств и фармацевтическому консультированию.
«Наш город» обратился в сеть аптек «Апрель», но оперативно получить ответ на вопросы работы фармацевтов и недостач не удалось. Также редакция связалась с сотрудниками консультационного центра, так как только там по запросу выдают адрес электронной почты компании. Редакция также направила на имя руководителя официальный запрос, но пока ответ также не был получен.
Сейчас Виктория боится угроз со стороны своих руководителей, так как она понимает, что сеть достаточно крупная и может иметь особое влияние. А потому она хотела бы, чтобы тюменские правоохранители провели соответствующую независимую проверку сети и действий регионального управляющего. К тому же на контроль стоит поставить не только вопрос оформления недостачи, но и отпуск лекарств сотрудниками без соответствующего образования, а также процесс трудоустройства сотрудников.
«Если подтвердятся факты, изложенные сотрудниками, то речь пойдет о нескольких эпизодах нарушения законодательства. Безусловно, эта ситуация требует особого внимания, причем беспристрастного», — считает юрист Ковалев.
К тому же Виктория рассказала, что в одной из аптек сети якобы отпускают рецептурные препараты без соответствующего документа, но за двойную цену. Так как сеть распространена на регионы России, тюменцы просят главу СКР Александра Бастрыкина обратить внимание на ситуацию и взять ее на личный контроль.
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