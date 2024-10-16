Тюменская езда: аварийный комиссар объяснил, как надо водить машину в гололед

Сложнее всего зимой ездить тем, кто учился и сдавал на права в теплый сезон, так как эти водители вовсе не представляют, как меняются правила управления автомобилем в осенне-зимний сезон и как контролировать машину на скользкой поверхности. Однако часто этими навыками не обладают и опытные водители.