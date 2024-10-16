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Posted 16 октября, 07:54

Published 16 октября, 07:54

Modified 16 октября, 08:31

Updated 16 октября, 08:31

Аварийный комиссар объяснил тюменским водителям, как избежать ДТП в гололед

Тюменская езда: аварийный комиссар объяснил, как надо водить машину в гололед

16 октября 2024, 07:54
Фото: 1MI
Аварийный комиссар объяснил тюменским водителям, как избежать ДТП в гололед

Аварийный комиссар объяснил тюменским водителям, как избежать ДТП в гололед

Сюжет
ДТП
Говорят, что в Тюмени каждый год холода начинаются одинаково — с аварий и скандалов между водителями. Считается, что значительная часть автомобилистов не умеет ездить по заснеженным дорогам и гололедице, с этим мнением согласен и аварийный комиссар Владимир Мельников.

Вы не готовы все

Сложнее всего зимой ездить тем, кто учился и сдавал на права в теплый сезон, так как эти водители вовсе не представляют, как меняются правила управления автомобилем в осенне-зимний сезон и как контролировать машину на скользкой поверхности. Однако часто этими навыками не обладают и опытные водители.

«Часто страшнее не новички, а опытные водители, которые уже ничего не боятся. Сцепление с дорогой в гололед слабое и тормозной путь нужно рассчитывать иначе, но не все об этом помнят», — указывает комиссар.

Снижение сцепления с дорогой Владимир Мельников считает одной из наиболее популярных побочных причин аварий в сезон снега и льда. При гололедице на дорогах значительно уменьшается трение, что приводит к скольжению автомобиля. Летом в тех же условиях автомобиль мог бы вырулить, однако в холодный сезон этого часто не удается сделать.

Другая распространенная причина аварий — выбор неправильной скорости движения. Многие водители продолжают двигаться на прежних скоростях, не учитывая изменение условий. Слишком высокая скорость в условиях гололедицы может привести к потере контроля над автомобилем.

Также опасны и резкие маневры. В гололедицу резкие повороты, торможения и ускорения могут вызвать занос. Важно понимать, что в таких условиях необходимо действовать плавно и аккуратно.

Не исключены аварии и из-за неисправности автомобиля.Состояние машины также играет важную роль. Изношенные шины, неисправные тормоза и другие проблемы могут ухудшить управляемость в сложных зимних условиях.

И не стоит забывать про психологический фактор. Стресс и паника могут усугубить ситуацию. Водители, испытывающие страх перед скользкой дорогой, могут принимать неверные решения.

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Как ездить в гололед — советы для нечайников

Аварийный комиссар также составил список советов, которые помогут избежать аварий в сезон непростых дорожных условий.

Первым делом стоит оценить состояние вашего автомобиля. Перед выездом проверьте состояние шин (надеемся, что зимних), тормозов, освещения и других важных систем автомобиля. Это повысит безопасность на скользких дорогах.

Передвигаясь в потоке автомобилей снижайте скорость. В условиях гололедицы скорость должна быть значительно ниже, чем в нормальных условиях. Это даст больше времени на реакцию и снизит риск потери контроля.

Держите безопасную дистанцию.Увеличьте расстояние до впереди идущего автомобиля. На скользкой дороге тормозной путь увеличивается, и вам нужно больше времени для остановки.

Используйте плавные движения. Избегайте резких маневров. При поворотах и торможениях действуйте плавно, чтобы не спровоцировать занос. Лучше использовать тормоза по очереди. Если вы почувствовали, что автомобиль начинает скользить, отпустите педаль газа и не тормозите резко. При необходимости применяйте антиблокировочную систему тормозов (ABS), если она есть.

Ожидайте ледяных участков: В Тюмени зимой не всегда можно увидеть, где именно образовалась гололедица. Особенно это касается тенистых участков и мостов, где лед может держаться дольше. Будьте внимательны в таких местах.

Используйте автомобильных помощников. Если ваш автомобиль оснащен системами помощи при вождении, например, контролем стабильности или системы предотвращения заноса, не забывайте о них. Эти технологии могут значительно повысить вашу безопасность.

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Разговор о важном

Комиссар указывает, что гололедица представляет собой серьезную угрозу для водителей и понимание причин аварий в таких условиях, а также следование простым правилам безопасной езды могут существенно снизить риск ДТП.

«Но самое главное — не наглейте и не понтуйтесь. Не надо входить в повороты с заносов и гонять по объездной. Помните, что вы несете ответственность не только за свою жизнь», — указывает комиссар.

Помните, что на дороге главное — ваша безопасность и безопасность других участников движения. Зимние условия требуют особого внимания и ответственности, и только соблюдая все меры предосторожности, можно обеспечить безопасную тюменскую езду.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что каждый год у тюменцев возникают конфликты на почве обработки дорог. Одни просят как можно быстрее засыпать все реагентами, другие сетуют на опасность реагентов и просят засыпать все песком или гранитной крошкой, а третьи вовсе против обработок. Кто их них прав?

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