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Posted 16 октября, 01:03

Published 16 октября, 01:03

Modified 16 октября, 01:03

Updated 16 октября, 01:03

Самый теплый день: в Тюмени сегодня синоптики обещают +8

Самый теплый день: в Тюмени сегодня синоптики обещают +8

16 октября 2024, 01:03
Фото: 1MI
Переменную облачность, ветер юго-западного направления до 3-8 м/с прогнозируют метеорологи на юге Тюменской области в среду, 16 октября. В дневные часы воздух прогреется до +6…+9, в темное время суток термометры покажут -3…-8.

В Тюмени 16 октября синоптики прогнозируют солнечную погоду. В утренние часы термометры покажут -6…+4, к нем воздух прогреется до +8, в ночные часы температура воздуха составит -2…-5. Скорость ветра составит 1,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:13, закат в 17:33, продолжительность дня 10 часов 20 минут.

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В Тобольске 16 октября ожидается малооблачная погода. Утром и днем температура воздуха составит-6…+8, в вечерние и ночные часы столбики ожидается до -1…-4. Скорость ветра составит 2 м/с.

У УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:05, закат в 17:20, продолжительность дня 10 часов 15 минут.

В Ишиме 16 октября ожидается малооблачная погода. Утром и днем термометры покажут -6….+6, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит до -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью 1,9 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:55, закат в 17:19, продолжительность дня 10 часов 24 минуты.

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