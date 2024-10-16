Самый теплый день: в Тюмени сегодня синоптики обещают +8

Posted 16 октября, 01:03
Published 16 октября, 01:03
Modified 16 октября, 01:03
Updated 16 октября, 01:03
В Тюмени 16 октября синоптики прогнозируют солнечную погоду. В утренние часы термометры покажут -6…+4, к нем воздух прогреется до +8, в ночные часы температура воздуха составит -2…-5. Скорость ветра составит 1,5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:13, закат в 17:33, продолжительность дня 10 часов 20 минут.
В Тобольске 16 октября ожидается малооблачная погода. Утром и днем температура воздуха составит-6…+8, в вечерние и ночные часы столбики ожидается до -1…-4. Скорость ветра составит 2 м/с.
У УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:05, закат в 17:20, продолжительность дня 10 часов 15 минут.
В Ишиме 16 октября ожидается малооблачная погода. Утром и днем термометры покажут -6….+6, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит до -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью 1,9 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:55, закат в 17:19, продолжительность дня 10 часов 24 минуты.