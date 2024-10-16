Самый теплый день: в Тюмени сегодня синоптики обещают +8

Переменную облачность, ветер юго-западного направления до 3-8 м/с прогнозируют метеорологи на юге Тюменской области в среду, 16 октября. В дневные часы воздух прогреется до +6…+9, в темное время суток термометры покажут -3…-8.

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