Экс-чиновники Тюмени вошли в состав правительства ХМАО

Бывшая глава департамента культуры Тюменской области Елена Майер также получила пост заместителя главы ХМАО. Она будет курировать культуру, физическую культуру и образование. Пилипчук получил пост финансового ревизора в области закупок. Бывший вице-мэр Кильтау стал заместителем Кухарука по ЖКХ.