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Posted 14 октября, 07:18

Published 14 октября, 07:18

Modified 14 октября, 07:20

Updated 14 октября, 07:20

Экс-чиновники Тюмени вошли в состав правительства ХМАО

Экс-чиновники Тюмени вошли в состав правительства ХМАО

14 октября 2024, 07:18
Фото: Правительство Югры
Сюжет
ХМАО - Югра
Бывшие чиновники Тюмени вошли в новый состав правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Указ о назначениях сегодня подписал губернатор Югры Руслан Кухарук.

Так, заместителем главы северного региона стала бывший заместитель мэра областной столицы Ирина Чудова. Она возглавила Аппарат губернатора.

Бывшая глава департамента культуры Тюменской области Елена Майер также получила пост заместителя главы ХМАО. Она будет курировать культуру, физическую культуру и образование. Пилипчук получил пост финансового ревизора в области закупок. Бывший вице-мэр Кильтау стал заместителем Кухарука по ЖКХ.

Кроме того, бывший тюменский депутат Терехин стал руководителем департамента социального развития Югры, а главным архитектором округа назначен экс-глава Госэкспертизы Тюменской области Фролов.

Ранее «Наш город» писал, что за кандидатуру Руслана Кухарука проголосовали большинство депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа. Процедура тайного голосования состоялась 8 сентября, в единый день голосования.

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