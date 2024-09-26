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Posted 26 сентября, 02:30

Published 26 сентября, 02:30

Modified 26 сентября, 02:32

Updated 26 сентября, 02:32

Максим Афанасьев вошёл в ТОП мэров России

Максим Афанасьев вошёл в ТОП мэров России

26 сентября 2024, 02:30
Фото: Максим Афанасьев
Глава Тюмени Максим Афанасьев вошёл в ТОП мэров региональных центров России. Об этом сообщили аналитики центра «Рейтинг».

Исследование проводилось на основе оценок экспертов деятельности глав городов. Афанасьев занял в нем четвертую строчку. В рейтинг также вошли главы крупных финансово-промышленных центров РФ.

Отмечается, что лидерство, как и прежде удерживает мэр Москвы Сергей Собянин. По итогам прошлого года, действующий на тот момент градоначальник областной столицы Руслан Кухарук занял второе место.

Ранее «Наш город» писал, что заместителями главы администрации города назначен глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин и руководитель департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.

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