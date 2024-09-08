Бывший мэр Тюмени Кухарук избран губернатором Югры

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Помимо Руслана Кухарука на кресло главы автономного претендовали депутат окружной думы Алексей Савинцев и генеральный директор ООО «ЮграНефтеРазведка», депутат думы Югры Михаил Сердюк. Их кандидатуры были предложены президентом России Владимиром Путиным. За кандидатуру Кухарука проголосовали 33 депутата думы ХМАО из 36 присутствующих.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с назначением на должность главы ХМАО.
«Я знаю вас как человека — мы много лет с вами работали и работаем. Я прекрасно знаю вас как профессионала. Уверен, что в своей работе вы будете придерживаться принципа преемственности, партнерства. Уверен, что у вас получится сохранить мощную динамику Югры, безусловно, вы привнесете свое в эффективное решение вопросов и задач, которые перед вами поставили», — сообщил Александр Моор.
Напомним, Руслан Кухарук был назначен на должность врио губернатора Югры в конце мая этого года. Кресло мэра Тюмени он занимал в течение шести лет.