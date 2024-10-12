У тюменца изъяли внедорожник и отдали его военным

Posted 12 октября, 11:27
Published 12 октября, 11:27
Modified 12 октября, 11:29
Updated 12 октября, 11:29
В документах он указал, что автомобиль ввезен временно. Однако спустя 12 месяцев автомобиль страну не покинул Сумма задолженности по таможенным платежам составила 2,5 миллиона рублей.
По постановлению суда иномарку конфисковали и признали собственностью государства. После получения всех необходимых разрешений представители таможни передали автомобиль военным.
Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени оштрафовали за заказ в интернете таблеток для похудения с запрещенными в Росси веществами. Посылку с опасным содержимым обнаружили сотрудники таможенной службы.