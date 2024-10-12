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Posted 12 октября, 11:27

Published 12 октября, 11:27

Modified 12 октября, 11:29

Updated 12 октября, 11:29

У тюменца изъяли внедорожник и отдали его военным

У тюменца изъяли внедорожник и отдали его военным

12 октября 2024, 11:27
Фото: пресс-служба Тюменской таможни
Автомобиль Toyota Vanguard изъяли у тюменца сотрудники таможни. Мужчина ввез кроссовер на территорию России без уплаты таможенной пошлины.

В документах он указал, что автомобиль ввезен временно. Однако спустя 12 месяцев автомобиль страну не покинул Сумма задолженности по таможенным платежам составила 2,5 миллиона рублей.

По постановлению суда иномарку конфисковали и признали собственностью государства. После получения всех необходимых разрешений представители таможни передали автомобиль военным.

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Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени оштрафовали за заказ в интернете таблеток для похудения с запрещенными в Росси веществами. Посылку с опасным содержимым обнаружили сотрудники таможенной службы.

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