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Posted 11 октября, 12:25

Published 11 октября, 12:25

Modified 11 октября, 12:26

Updated 11 октября, 12:26

Режиссер «Папиных дочек» и «Двух холмов» проведет лекцию тюменским подросткам

Режиссер «Папиных дочек» и «Двух холмов» проведет лекцию тюменским подросткам

11 октября 2024, 12:25
Фото: 1MI
В нашем городе состоится мотивационный форум для подростков Rocket Forum. Мероприятие начнет работать 27 октября в 11 часов в тюменском технопарке.

На мотивационный форум приедет продюсер, режиссер и актер Дмитрий Грибанов. Он поведает тюменским подросткам о работе в кинопроизводстве во время лекции «Я выбираю себя».

Дмитрий Грибанов расскажет детям о трудностях в актерской карьере, а также о том, что может помешать на пути к успеху.

Дмитрий является режиссером следующих популярных работ: «Вампиры средней полосы», «Папины дочки», «Два холма», «Гранд», «Отель Элеон». За работу над картиной «Горько!» Грибанов был номинирован на премию «Золотой орел».

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени умер известный врач-анестезиолог.

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