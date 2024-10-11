Режиссер «Папиных дочек» и «Двух холмов» проведет лекцию тюменским подросткам

Posted 11 октября, 12:25
Published 11 октября, 12:25
Modified 11 октября, 12:26
Updated 11 октября, 12:26
На мотивационный форум приедет продюсер, режиссер и актер Дмитрий Грибанов. Он поведает тюменским подросткам о работе в кинопроизводстве во время лекции «Я выбираю себя».
Дмитрий Грибанов расскажет детям о трудностях в актерской карьере, а также о том, что может помешать на пути к успеху.
Дмитрий является режиссером следующих популярных работ: «Вампиры средней полосы», «Папины дочки», «Два холма», «Гранд», «Отель Элеон». За работу над картиной «Горько!» Грибанов был номинирован на премию «Золотой орел».