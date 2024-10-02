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Posted 2 октября, 11:37

Published 2 октября, 11:37

Modified 2 октября, 11:41

Updated 2 октября, 11:41

От медбрата до заведующего. В Тюмени умер известный врач-анестезиолог

От медбрата до заведующего. В Тюмени умер известный врач-анестезиолог

2 октября 2024, 11:37
Фото: 1MI
Тюменские врачи из родильного дома №3 сообщают печальную новость. Умер их коллега, профильный специалист, заведующий отделением анестезиологии Сергей Целин. Ему было 59 лет.

Как сообщают на странице медучреждения, Сергей был известен как тот, кто прошел свой путь от медбрата до врача-анестезиолога, а затем заведующего отделением «Анестезия и реанимация».

Все коллеги соболезнуют семье умершего, отмечая его профессионализм, принципиальность и лидерские навыки.

Прощание с врачом состоится в ритуальном зале № 1 в четверг, 3 октября с 11:00 до 12:00 в здании на улице Семовских, 14.

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Ранее сообщалось о том, что Тюменцы отсудили у больницы 10 миллионов рублей за смерть своего родственника.

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