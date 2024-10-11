На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск введут ограничения — когда и на сколько?

Posted 11 октября, 12:00
Published 11 октября, 12:00
Modified 11 октября, 12:00
Updated 11 октября, 12:00
Известно, что движение на автомобильной дороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничат с 13 по 17 октября. Причина ограничения на трассе (по 50 минут ежедневно) — работы по монтажу балок пролетного строения.
— На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничат движение с 13 октября. На км 226 компанией «Мостострой» будут производиться работы по монтажу балок пролетного строения, — прокомментировали в ведомстве.
Ограничения будут распределены по следующему графику:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ближайшие сутки пройдут без осадков. В выходные дни юг региона накроет арктический циклон — он принесет солнечную погоду и понижение температуры воздуха до -5.