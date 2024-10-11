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Posted 11 октября, 12:00

Published 11 октября, 12:00

Modified 11 октября, 12:00

Updated 11 октября, 12:00

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск введут ограничения — когда и на сколько?

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск введут ограничения — когда и на сколько?

11 октября 2024, 12:00
Фото: 1MI
В течение пяти дней на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ежедневно по 50 минут будут ограничивать дорожное движение. Об этом проинформировали в региональном Уралуправтодоре.

Известно, что движение на автомобильной дороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничат с 13 по 17 октября. Причина ограничения на трассе (по 50 минут ежедневно) — работы по монтажу балок пролетного строения.

— На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничат движение с 13 октября. На км 226 компанией «Мостострой» будут производиться работы по монтажу балок пролетного строения, — прокомментировали в ведомстве.

Ограничения будут распределены по следующему графику:

  • 13.10 10:00 — 10:50
  • 14.10 10:00 — 10:50
  • 15.10 10:00 — 10:50
  • 15.10 14:00 — 14:50
  • 16.10 10:00 — 10:50
  • 16.10 14:00 — 14:50
  • 17.10 09:00 — 09:50.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ближайшие сутки пройдут без осадков. В выходные дни юг региона накроет арктический циклон — он принесет солнечную погоду и понижение температуры воздуха до -5.

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