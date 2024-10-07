Ожившая история. Запечатленные на хронике кадры Тобольска смогли оцифровать

Запечатлены на пленке самые разные кадры, отражающие историю Тобольска за последние 50 лет. Начало строительство нефтяного комплекса, разные праздники, свадьбы и акции. На то, чтобы оцифровать 92 часа снятого на пленке — ушло больше полугода.