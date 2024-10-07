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Posted 7 октября, 07:45

Published 7 октября, 07:45

Modified 7 октября, 07:47

Updated 7 октября, 07:47

Ожившая история. Запечатленные на хронике кадры Тобольска смогли оцифровать

Ожившая история. Запечатленные на хронике кадры Тобольска смогли оцифровать

7 октября 2024, 07:45
Фото: 1MI
Государственный архив Тобольска получил в свое распоряжение архивные кадры истории Тобольска. Их смогли оцифровать специалисты «Сибинформбюро».

Как сообщает портал «Вслух.ру» Проект стал долгожданным подарком в год 50-летия тобольской нефтехимии и 190-летия со дня рождения нашего великого земляка Дмитрия Менделеева.

Еще в конце шестидесятых эти кадры стали первыми шагами киностудии «Юность» в дальнейшем развитии. Долгие годы эти кадры Тобольска и жизни города считались невосстановимыми.

Запечатлены на пленке самые разные кадры, отражающие историю Тобольска за последние 50 лет. Начало строительство нефтяного комплекса, разные праздники, свадьбы и акции. На то, чтобы оцифровать 92 часа снятого на пленке — ушло больше полугода.

Архивные кадры станут частью большого документального сериала «Химия времени». Премьеру в честь 50-летия тобольской нефтехимии готовит телеканал «Тобольское время».

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени умер известный врач-анестезиолог.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#История
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