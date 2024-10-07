Ожившая история. Запечатленные на хронике кадры Тобольска смогли оцифровать

Posted 7 октября, 07:45
Published 7 октября, 07:45
Modified 7 октября, 07:47
Updated 7 октября, 07:47
Как сообщает портал «Вслух.ру» Проект стал долгожданным подарком в год 50-летия тобольской нефтехимии и 190-летия со дня рождения нашего великого земляка Дмитрия Менделеева.
Еще в конце шестидесятых эти кадры стали первыми шагами киностудии «Юность» в дальнейшем развитии. Долгие годы эти кадры Тобольска и жизни города считались невосстановимыми.
Запечатлены на пленке самые разные кадры, отражающие историю Тобольска за последние 50 лет. Начало строительство нефтяного комплекса, разные праздники, свадьбы и акции. На то, чтобы оцифровать 92 часа снятого на пленке — ушло больше полугода.
Архивные кадры станут частью большого документального сериала «Химия времени». Премьеру в честь 50-летия тобольской нефтехимии готовит телеканал «Тобольское время».