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Posted 2 октября, 10:15

Published 2 октября, 10:15

Modified 2 октября, 11:02

Updated 2 октября, 11:02

Гордость Тобольска Инстасамка пополнила список запрещенных артистов в России

Гордость Тобольска Инстасамка пополнила список запрещенных артистов в России

2 октября 2024, 10:15
Фото: Вконтакте
Рожденная в Тобольске под именем Дарья Зотеева, а ныне Инстасамка попала в список нежелательных артистов в Российском шоу-бизнесе. Вошли туда многие артисты, причем некоторые — вполне лояльны по отношению к власти.

Попала Инстасамка в список из-за того, что является тем артистом, который не высказывается о войне. Ей компанию составляет Тима Белорусских. Об этом сообщает ряд СМИ, посвященных шоу-бизнесу.

Кроме того попали в список и другие коллективы и музыканты, как уже известные, так и новые. Среди них Алёна Швец, Скриптонит, Джиган и Валерий Леонтьев.

Также список пополнили и другие артисты, которые уже давно не бывали с концертами в России и вообще не являются гражданами страны. Это Beyonce, Lana del Rey, Metallica, Florence and the Machine, Hozier и IAMX.

Однако сама Зотеева уже успела отреагировать на новый список запрещенных артистов, сообщив, что ее имени там на самом деле нет, и вся информация — фейк.

Эта новость (касаемо моего имени) — ФЕЙК. Уважаемые СМИ, прежде чем распространять новости, проверяйте пожалуйста, информацию. Эта информация- фейковый вброс. — пишет Зотеева в своем телеграм-канале.
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