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Posted 11 октября, 11:40

Published 11 октября, 11:40

Modified 11 октября, 11:42

Updated 11 октября, 11:42

Столкнулись лоб в лоб. На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с пострадавшими. ВИДЕО

Столкнулись лоб в лоб. На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с пострадавшими. ВИДЕО

11 октября 2024, 11:40
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
Столкновение двух фур произошло на трассе Тюмень — Омск. Об этом проинформировали в Госавтоинспекции по Омской области.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Крутинском районе. Момент жуткой аварии попал на видео.

— Предварительно установлено, что водитель большегруза «Сани» в районе 395 километра автодороги Тюмень — Омск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Донгфенг»», — прокомментировали в дорожном ведомстве.

Кадры видеонаблюдения запечатлели, как после удара транспортные средства загорелись. Оба водителя пострадали и угодили в медицинское учреждение. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ближайшие сутки пройдут без осадков. В выходные дни юг региона накроет арктический циклон — он принесет солнечную погоду и понижение температуры воздуха до -5.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Омск
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