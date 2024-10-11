Столкнулись лоб в лоб. На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с пострадавшими. ВИДЕО

Posted 11 октября, 11:40
Published 11 октября, 11:40
Modified 11 октября, 11:42
Updated 11 октября, 11:42
Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Крутинском районе. Момент жуткой аварии попал на видео.
— Предварительно установлено, что водитель большегруза «Сани» в районе 395 километра автодороги Тюмень — Омск выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Донгфенг»», — прокомментировали в дорожном ведомстве.
Кадры видеонаблюдения запечатлели, как после удара транспортные средства загорелись. Оба водителя пострадали и угодили в медицинское учреждение. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ближайшие сутки пройдут без осадков. В выходные дни юг региона накроет арктический циклон — он принесет солнечную погоду и понижение температуры воздуха до -5.