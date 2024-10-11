Глава Сбера Греф посетил Тюмень

Герман Греф и Александр Моор погуляли по пешеходной улице Дзержинского. Глава региона рассказал гостю о работе специалистов по привлечению в Тюменскую область туристов. Также Грефа познакомили с богатой историей Тюмени и рассказали о глубоких традициях купечества нашего края.