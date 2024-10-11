Глава Сбера Греф посетил Тюмень

Posted 11 октября, 09:36
Published 11 октября, 09:36
Modified 14 октября, 09:11
Updated 14 октября, 09:11
Герман Греф и Александр Моор погуляли по пешеходной улице Дзержинского. Глава региона рассказал гостю о работе специалистов по привлечению в Тюменскую область туристов. Также Грефа познакомили с богатой историей Тюмени и рассказали о глубоких традициях купечества нашего края.
Моор также рассказал, что вместе с экс-министром экономического развития и торговли России Грефом они обсудили проекты, реализуемые в Тюменской области.
«Уверен, после визита Германа Оскаровича в регион наши отношения с компанией выйдут на новый уровень», — резюмировал губернатор Моор.
Ранее «Наш город» писал, что проект закона, устанавливающий приоритет банковских кредитов над государственными ценными бумагами при покрытии дефицита бюджета региона, внес на рассмотрение в Тюменскую областную Думу губернатор Александр Моор.