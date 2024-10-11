nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 09:36

Published 11 октября, 09:36

Modified 14 октября, 09:11

Updated 14 октября, 09:11

Глава Сбера Греф посетил Тюмень

Глава Сбера Греф посетил Тюмень

11 октября 2024, 09:36
Фото: Александр Моор
Сюжет
Касается каждого
Председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф посетил с рабочим визитом Тюмень. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона поделился ощущениями от визита гостя в своих социальных сетях и телеграм-канале.

Герман Греф и Александр Моор погуляли по пешеходной улице Дзержинского. Глава региона рассказал гостю о работе специалистов по привлечению в Тюменскую область туристов. Также Грефа познакомили с богатой историей Тюмени и рассказали о глубоких традициях купечества нашего края.

Моор также рассказал, что вместе с экс-министром экономического развития и торговли России Грефом они обсудили проекты, реализуемые в Тюменской области.

«Уверен, после визита Германа Оскаровича в регион наши отношения с компанией выйдут на новый уровень», — резюмировал губернатор Моор.
В Тюмени взлетели цены на такси
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что проект закона, устанавливающий приоритет банковских кредитов над государственными ценными бумагами при покрытии дефицита бюджета региона, внес на рассмотрение в Тюменскую областную Думу губернатор Александр Моор.

Читайте также:
Из Тюмени в Сургут можно будет улететь бизнес-классомТюменские предприниматели стали чаще брать кредитыПразднование 80-летнего юбилея Тюменской области обошлось в 36 миллионов рублей
#Егор Тимофеев#Общество#Бизнес#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Гастрономический туризм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика