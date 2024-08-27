Тюменские предприниматели стали чаще брать кредиты

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
По информации ведомства, объемов кредитов для бизнеса в трёх регионах вырос на 42%. В первом полугодии предприятия получили 882 миллиарда рублей.
«Бизнес активно инвестировал в расширение производственных мощностей, несмотря на жесткие ценовые условия», — говорится в заявлении Банка России.
Отмечается, что меньше всего кредитов брали бизнесмены из Тюменской области. Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцам от имени мэра Афанасьева звонят мошенники. Аферисты представляются сотрудниками администрации Тюмени и связываются с горожанами посредством фейковых аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.