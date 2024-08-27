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Published Сегодня, 03:10

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

Тюменские предприниматели стали чаще брать кредиты

Тюменские предприниматели стали чаще брать кредиты

27 августа 2024, 03:10
Фото: 1MI
Бизнесмены «тюменской матрёшки» стали чаще брать кредиты. Об этом сообщает отделение Банка России в регионе.

По информации ведомства, объемов кредитов для бизнеса в трёх регионах вырос на 42%. В первом полугодии предприятия получили 882 миллиарда рублей.

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«Бизнес активно инвестировал в расширение производственных мощностей, несмотря на жесткие ценовые условия», — говорится в заявлении Банка России.

Отмечается, что меньше всего кредитов брали бизнесмены из Тюменской области. Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцам от имени мэра Афанасьева звонят мошенники. Аферисты представляются сотрудниками администрации Тюмени и связываются с горожанами посредством фейковых аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

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#Егор Тимофеев#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Кредиты
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