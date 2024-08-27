Тюменские предприниматели стали чаще брать кредиты

Отмечается, что меньше всего кредитов брали бизнесмены из Тюменской области. Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцам от имени мэра Афанасьева звонят мошенники. Аферисты представляются сотрудниками администрации Тюмени и связываются с горожанами посредством фейковых аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.