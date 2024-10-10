Стало известно, когда и где построят новый автовокзал в Тюмени

Согласно проекту планировки, также в районе 50 лет Октября — Старого Тобольского тракта расположатся трамвайное депо, спортивно-концертный комплекс на 2 тысячи мест, автосалон площадью 5 тысяч квадратных метров и надземный паркинг на 2 тысячи мест. Все работы планируют провести в одну очередь — в срок до 2040 года.