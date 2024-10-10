Стало известно, когда и где построят новый автовокзал в Тюмени

Posted 10 октября, 06:20
Published 10 октября, 06:20
Modified 10 октября, 06:22
Updated 10 октября, 06:22
Согласно проекту планировки, также в районе 50 лет Октября — Старого Тобольского тракта расположатся трамвайное депо, спортивно-концертный комплекс на 2 тысячи мест, автосалон площадью 5 тысяч квадратных метров и надземный паркинг на 2 тысячи мест. Все работы планируют провести в одну очередь — в срок до 2040 года.
В ближайшее время проект планировки района вынесут на общественное обсуждение. Оно пройдет с 16 по 22 октября.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменском автовокзале для борьбы с безбилетниками установили турникеты. Теперь на платформу смогут пройти только те, у кого есть посадочный документ на автобус.