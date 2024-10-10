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Posted 10 октября, 06:20

Published 10 октября, 06:20

Modified 10 октября, 06:22

Updated 10 октября, 06:22

В Тюмени к 2040 году построят новый автовокзал

Стало известно, когда и где построят новый автовокзал в Тюмени

10 октября 2024, 06:20
Фото: 2 ГИС

В Тюмени к 2040 году построят новый автовокзал

Сюжет
Строительство
Новое здание автовокзала власти города планируют разместить в границах улиц 50 лет Октября — Старый Тобольский тракт. Соответствующая информация указана в документе, опубликованном на сайте мэрии Тюмени.

Согласно проекту планировки, также в районе 50 лет Октября — Старого Тобольского тракта расположатся трамвайное депо, спортивно-концертный комплекс на 2 тысячи мест, автосалон площадью 5 тысяч квадратных метров и надземный паркинг на 2 тысячи мест. Все работы планируют провести в одну очередь — в срок до 2040 года.

В ближайшее время проект планировки района вынесут на общественное обсуждение. Оно пройдет с 16 по 22 октября.

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Ранее «Наш Город» писал, что на тюменском автовокзале для борьбы с безбилетниками установили турникеты. Теперь на платформу смогут пройти только те, у кого есть посадочный документ на автобус.

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