Илона Гимпелевич возглавила холдинг «ТОС»

Posted 10 октября, 03:03
Published 10 октября, 03:03
Modified 10 октября, 05:12
Updated 10 октября, 05:12
Гимпелевич ранее являлась начальником управления массовых коммуникаций в департаменте общественных связей правительства региона. Директор департамента Ирина Широкова отметила, что Илона Станиславовна является хорошим руководителям и отлично справится с новыми задачами.
Отметим, что с приходом Гимпелевич в холдинг, на его базе появится центр поддержки и развития региональных медиа.
«Опыт работы в паводок, который мы прошли, показал, что этот институт нужен нам для выстраивания единого информационного пространства по всему региону. Это очень важная стратегическая задача. И другого такого человека, который мог бы быть авторитетом для этих изданий и для главных редакторов в нашей команде нет», — заявила Ирина Широкова.
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