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Posted 10 октября, 03:03

Published 10 октября, 03:03

Modified 10 октября, 05:12

Updated 10 октября, 05:12

Илона Гимпелевич возглавила холдинг «ТОС»

Илона Гимпелевич возглавила холдинг «ТОС»

10 октября 2024, 03:03
Фото: Изображение Midjourney
Бывшая чиновница Илона Гимпелевич возглавила правительственный холдинг «Тюменская область сегодня». Об этом сообщает корреспондент «Нашего города» с заседания, где принималось это решение.

Гимпелевич ранее являлась начальником управления массовых коммуникаций в департаменте общественных связей правительства региона. Директор департамента Ирина Широкова отметила, что Илона Станиславовна является хорошим руководителям и отлично справится с новыми задачами.

Отметим, что с приходом Гимпелевич в холдинг, на его базе появится центр поддержки и развития региональных медиа.

«Опыт работы в паводок, который мы прошли, показал, что этот институт нужен нам для выстраивания единого информационного пространства по всему региону. Это очень важная стратегическая задача. И другого такого человека, который мог бы быть авторитетом для этих изданий и для главных редакторов в нашей команде нет», — заявила Ирина Широкова.

АНО «Тюменская область сегодня» включает в себя три газеты, три журнала, два сайта и шесть групп в социальных сетях.

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