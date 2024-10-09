Последний рабочий день. Тюменскую администрацию покидает директор депкульта

Как рассказал губернатор, за свою работу Елена успела достичь огромных успехов в развитии региональной культуры. Только за начало своей работы чиновница разработала единую стратегию по развитию культурного облика Тюменской области, а учреждения культуры в городе за весь срок работы директора депкульта посетило свыше 35 миллионов человек.