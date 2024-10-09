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Posted 9 октября, 10:34

Published 9 октября, 10:34

Modified 9 октября, 10:49

Updated 9 октября, 10:49

Тюменскую администрацию покидает директор депкульта

Последний рабочий день. Тюменскую администрацию покидает директор депкульта

9 октября 2024, 10:34
Фото: Александр Моор. Телеграм канал

Тюменскую администрацию покидает директор депкульта

Александр Моор сообщил об уходе с поста директора Департамента культуры Елены Майер. Она проработала в должности почти пять лет.

Как рассказал губернатор, за свою работу Елена успела достичь огромных успехов в развитии региональной культуры. Только за начало своей работы чиновница разработала единую стратегию по развитию культурного облика Тюменской области, а учреждения культуры в городе за весь срок работы директора депкульта посетило свыше 35 миллионов человек.

Также благодаря усилиям Елены в рамках нацпроекта «Культура» были отремонтированы и открыты обновленные ДК, кинотеатры, театры и библиотеки.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени бренд электроники отказался обслуживать либералов.

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#Александр Смирнов#Политика#Культура#Новости тюмени#Департамент культуры
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