Последний рабочий день. Тюменскую администрацию покидает директор депкульта

Posted 9 октября, 10:34
Published 9 октября, 10:34
Modified 9 октября, 10:49
Updated 9 октября, 10:49
Как рассказал губернатор, за свою работу Елена успела достичь огромных успехов в развитии региональной культуры. Только за начало своей работы чиновница разработала единую стратегию по развитию культурного облика Тюменской области, а учреждения культуры в городе за весь срок работы директора депкульта посетило свыше 35 миллионов человек.
Также благодаря усилиям Елены в рамках нацпроекта «Культура» были отремонтированы и открыты обновленные ДК, кинотеатры, театры и библиотеки.