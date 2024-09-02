На повышение зарплат работникам культуры Тюмени выделят 733 млн

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации. Деньги пойдут на зарплаты сотрудников муниципальных учреждений и работников дополнительного образования детей.
«Цель — финансовое обеспечение расходов муниципальных образований по оплате труда работников учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, в целях доведения уровня зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы до целевых ориентиров, установленных указами президента РФ», — говорится в тексте документа.
Областной столице на эти цели выделено 156 миллионов рублей. Тюмегскому району — более 84 миллионов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области врачи зарабатывают больше своих российских коллег почти на 5 тысяч рублей. По данным Росстата, средний заработок медиков в тюменском регионе составляет 126,2 тысячи рублей. Для сравнения по России этот показатель не превышает 121,3 тысячи рублей.