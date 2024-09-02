На повышение зарплат работникам культуры Тюмени выделят 733 млн

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области врачи зарабатывают больше своих российских коллег почти на 5 тысяч рублей. По данным Росстата, средний заработок медиков в тюменском регионе составляет 126,2 тысячи рублей. Для сравнения по России этот показатель не превышает 121,3 тысячи рублей.