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На повышение зарплат работникам культуры Тюмени выделят 733 млн

На повышение зарплат работникам культуры Тюмени выделят 733 млн

2 сентября 2024, 09:13
Фото: 1MI
Власти Тюменской области выделят более 733 миллионов рублей на повышение зарплат работникам культуры. Этого требуют указы президента страны.

Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации. Деньги пойдут на зарплаты сотрудников муниципальных учреждений и работников дополнительного образования детей.

«Цель — финансовое обеспечение расходов муниципальных образований по оплате труда работников учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, в целях доведения уровня зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы до целевых ориентиров, установленных указами президента РФ», — говорится в тексте документа.

Областной столице на эти цели выделено 156 миллионов рублей. Тюмегскому району — более 84 миллионов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области врачи зарабатывают больше своих российских коллег почти на 5 тысяч рублей. По данным Росстата, средний заработок медиков в тюменском регионе составляет 126,2 тысячи рублей. Для сравнения по России этот показатель не превышает 121,3 тысячи рублей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Средняя зарплата
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