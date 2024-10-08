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Posted 8 октября, 17:44

Published 8 октября, 17:44

Modified 8 октября, 17:46

Updated 8 октября, 17:46

Тюменцам предложили выгодно обменять монеты

Тюменцам предложили выгодно обменять монеты

8 октября 2024, 17:44
Фото: 1MI
В общей сложности на руки жители региона получили 17 млн монет, а вернули лишь половину из них, что стало причиной дефицита мелочи.

В Тюменской области стартовала акция «Монетная неделя». С 7 октября по 20 октября все желающие смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или перевести ее на свой банковский счет.

Главной целью акции называется возврат в оборот монет, которые обычно остаются в копилках у жителей. Большинство людей предпочитает использовать банкноты или пластиковые карты для оплаты, поэтому монеты часто просто не используются.

Руководитель отдела наличного денежного обращения Отделения Банка России региона Наталья Бесчастных рассказала, что за девять месяцев этого года кассовые учреждения БР на территории региона и автономных округов выдали более 17 миллионов монет, а возврат составил менее 50%.

«При этом монета низких номиналов в обращение практически не возвращается. Монетные недели — это возможность исправить ситуацию», — заявила Бесчастных.

Банки, принимающие участие в акции, принимают мелкие монеты при наличии паспорта. Чтобы зачислить монеты на свой счет, необходимо обратиться в свой банк. В этом году к акции также присоединились сетевые магазины, где не требуется предъявлять документы.

Нет ограничений по количеству или сумме сдаваемых монет. Выгодным является и то, что обменять можно будет даже поврежденные или изношенные монеты. Но обязательно, чтобы монеты были современными, выпущенными после 1997 года.

Отметим, в мае–июне текущего года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов сдали более 1,4 миллиона монет на общую сумму 6,7 миллиона рублей в рамках подобной акции.

Дополнительную информацию о адресах банков и магазинов, участвующих в акции, условиях обмена, времени приема и других подробностях можно найти на сайте.

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Ранее сообщалось, что рынок недвижимости в Тюмени ждет годовой кризис. Пока в результате падения спроса в регионах России цены на новостройки стали снижаться, в Тюменской области стоимость квадратного метра удерживалась, а местами даже дорожала.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Монеты#Банк России
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