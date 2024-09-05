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Стоимость ОСАГО снизят в Тюменской области

Стоимость ОСАГО снизят в Тюменской области

5 сентября 2024, 08:36
Фото: 1MI
В Тюмени и Тюменской области может сократиться на 6% территориальный коэффициент для расчета ОСАГО. С инициативой пересмотреть для региона значение территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса ОСАГО, выступил Центробанк России.
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По словам экономиста, аналитика Лилии Варыгиной, размер территориального коэффициента ОСАГО зависит от рисков, которые рассчитываются исходя из интенсивности движения в том или ином регионе.

«Показатели коэффициента разработаны для всех субъектов Российской Федерации и имеют различное значение. Исходя из актуализированных ЦБ данных, размеры коэффициентов стремятся к усреднению по стране. Исходя из сокращения ТК для Тюменской области, мы также можем сделать вывод об уменьшении рисков для автомобилистов вследствие сокращения интенсивности движения на территории региона», — пояснила аналитик.

в Тюмени и Челябинске его размер может сократиться на 6%, в ХМАО — на 1%. А, например, в Свердловской области территориальный коэффициент останется без изменений, так как он признан более-менее справедливым.

В целом по России планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Также предусмотрено повышение коэффициента для 18 территорий, где его текущее низкое значение не соответствует возросшим убыткам.

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По словам тюменского экономиста, доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Ивана Вилкова, решение о об увеличении и снижение КТ в том или ином регионе обусловлено показателями аварийности и размера выплат, иными словами убыточности.

«Снижение и увеличение территориального коэффициента позволит установить справедливую премию для водителей, которые чаще рискуют на дорогах и попадают в аварии. Для водителей данная инициатива сыграет положительную роль — так как платить ненамного, но будут меньше за ОСАГО, а для страховщиков — наоборот», — пояснил «Нашему Городу» Вилков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по тогам первого полугодия 2024 года средняя стоимость ОСАГО снизилась до 7 тысячи 777 рублей. Это на 2,6% меньше, чем годом ранее. Одновременно с этим размер средней выплаты увеличился на 9,2% — до 88.2 тысячи рублей.

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