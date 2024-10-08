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Posted 8 октября, 07:52

Published 8 октября, 07:52

Modified 8 октября, 07:54

Updated 8 октября, 07:54

Тюменская гадалка поддержала введение уголовного наказания за наведение порчи.

Тюменская гадалка поддержала введение уголовного наказания за наведение порчи

8 октября 2024, 07:52
Фото: 1MI
Тюменская гадалка поддержала введение уголовного наказания за наведение порчи.
На предложение депутата Госдумы Александра Спиридонова ввести уголовное наказание за порчу и привороты мистики отреагировали неожиданно. Местная гадалка Наталья Зира поддержала идею, а юрист, наоборот, счел предложение достаточно неудачным.

На днях в Госдуме предложили наказывать за мистические обряды статьями уголовного кодекса. Депутат Спиридонов считает, что порчу и привороты нужно приравнять к нанесению вреда жизни и здоровью населения. Ожидалось, что такая инициатива напугает мистиков, однако тюменская гадалка Наталья Зира идею поддержала.

«Этого нельзя делать вовсе. Люди, которые совершают подобные обряды, работают с нехорошими силами. Я на своем примере знаю, что такое порча. Ее не снять врачам, а занимаются этим те же гадалки за большие деньги, государственной программы такой нет», — отметила мистик.

Стоит отметить, что Спиридонов выступил и за запрет гаданий, однако этот фактор гадалка сочла малозначимым. Однако юрист Илья Савченко вовсе счел идею неразумной, несмотря на то, что он не верит в привороты и проклятья.

«Основа обвинения по уголовной статье — доказательная база. Если мотив здесь удастся доказать, то каков способ? А орудие? Это бред. У нас реальные преступники начнут перекладывать вину на мистиков, а статья с абстрактными категориями может стать основой для преследований по иным целям», — говорит Савченко.

Правозащитник считает, что изменения стоит вносить в статью «Мошенничество», чтобы экстрасенсов, которые вымогают деньги из уверовавших людей, было проще привлекать к ответственности.

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