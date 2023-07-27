Экстрасенсы не ошиблись: пропавшего более года назад тюменца нашли мертвым

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
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Updated Сегодня, 01:58
Вчера стало известно, что его нашли — он погиб. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Белая Сова».
О причинах гибели молодого человека не сообщается.
Известно, что Гизатуллин Сергей не выходил на связь с 17 февраля прошлого года. Его ориентировку размещали даже в эзотерическом паблике социальной сети Вконтакте, где большинство экстрасенсов и тарологов ответили, что видят мужчину мёртвым.
Ранее «Наш город» писал, что в марте прошлого года, помимо Сергея, не могли найти ещё двух человек из Тюменской области.