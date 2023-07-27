Экстрасенсы не ошиблись: пропавшего более года назад тюменца нашли мертвым

Известно, что Гизатуллин Сергей не выходил на связь с 17 февраля прошлого года. Его ориентировку размещали даже в эзотерическом паблике социальной сети Вконтакте, где большинство экстрасенсов и тарологов ответили, что видят мужчину мёртвым.