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Экстрасенсы не ошиблись: пропавшего более года назад тюменца нашли мертвым

27 июля 2023, 01:54
Фото: 1MI
Пропавшего 31-летнего тюменца разыскивали с февраля прошлого года.

Вчера стало известно, что его нашли — он погиб. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Белая Сова».

О причинах гибели молодого человека не сообщается.

Известно, что Гизатуллин Сергей не выходил на связь с 17 февраля прошлого года. Его ориентировку размещали даже в эзотерическом паблике социальной сети Вконтакте, где большинство экстрасенсов и тарологов ответили, что видят мужчину мёртвым.

Ранее «Наш город» писал, что в марте прошлого года, помимо Сергея, не могли найти ещё двух человек из Тюменской области.

Фото: Поисковый отряд "Белая сова"
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#Елена Чебоксарова#Поиски пропавших#Поиски человека#Смерть#Общество#Тюменцы
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