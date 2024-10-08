Наносил удары канцелярским ножом: в Тюмени пассажир напал на таксиста

Posted 8 октября, 07:56
Published 8 октября, 07:56
Modified 8 октября, 07:58
Updated 8 октября, 07:58
Такси тюменцы вызвали через мобильное приложение. Когда водитель приехал, друзья сели в автомобиль и напали на таксиста. Преступники нанесли мужчине девять ударов канцелярским и самодельным ножами в область шеи и головы. Водитель, опасаясь за свою жизнь, покинул автомобиль.
В итоге тюменцы направились на похищенном автомобиле с находящимися в нем имуществом и документами водителя к родственникам в Тобольск. Правда, недалеко им уехать не удалось — водитель угнанного авто обратился в полицию, поэтому угонщиков оперативно задержали на Старотобольском тракте сотрудники правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Впоследствии выяснилось, что похитителями автомобиля являются освободившийся из тюрьмы 22-летний тюменец и несудимый ровесник. В настоящее время уголовное дело о разбойном нападении на таксиста направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе на главного муфтия Тюменской области Зинната Садыкова было совершено нападение. Злоумышленник пришел Духовное управление мусульман региона под видом обычного посетителя. С собой у него был молоток и баллончик со слезоточивым газом.