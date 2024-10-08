Наносил удары канцелярским ножом: в Тюмени пассажир напал на таксиста

В итоге тюменцы направились на похищенном автомобиле с находящимися в нем имуществом и документами водителя к родственникам в Тобольск. Правда, недалеко им уехать не удалось — водитель угнанного авто обратился в полицию, поэтому угонщиков оперативно задержали на Старотобольском тракте сотрудники правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре Тюменской области.