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Posted 8 октября, 07:56

Published 8 октября, 07:56

Modified 8 октября, 07:58

Updated 8 октября, 07:58

Тюменцу грозит 15 лет тюрьмы за нападение на таксиста

Наносил удары канцелярским ножом: в Тюмени пассажир напал на таксиста

8 октября 2024, 07:56
Фото: 1MI

Тюменцу грозит 15 лет тюрьмы за нападение на таксиста

ЧП произошло в июле этого года. По данным следствия, 22 летний тюменец вместе со своим знакомым вызвали ночью такси. Ехать на нем они не собирались — у злоумышленников был заранее разработан план похищения авто.

Такси тюменцы вызвали через мобильное приложение. Когда водитель приехал, друзья сели в автомобиль и напали на таксиста. Преступники нанесли мужчине девять ударов канцелярским и самодельным ножами в область шеи и головы. Водитель, опасаясь за свою жизнь, покинул автомобиль.

В итоге тюменцы направились на похищенном автомобиле с находящимися в нем имуществом и документами водителя к родственникам в Тобольск. Правда, недалеко им уехать не удалось — водитель угнанного авто обратился в полицию, поэтому угонщиков оперативно задержали на Старотобольском тракте сотрудники правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Впоследствии выяснилось, что похитителями автомобиля являются освободившийся из тюрьмы 22-летний тюменец и несудимый ровесник. В настоящее время уголовное дело о разбойном нападении на таксиста направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе на главного муфтия Тюменской области Зинната Садыкова было совершено нападение. Злоумышленник пришел Духовное управление мусульман региона под видом обычного посетителя. С собой у него был молоток и баллончик со слезоточивым газом.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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