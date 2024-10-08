Власти озвучили стоимость работ по строительству железнодорожного тоннеля в Тюмени

Posted 8 октября, 07:18
Published 8 октября, 07:18
Modified 8 октября, 10:47
Updated 8 октября, 10:47
По данным администрации города, стоимость реализации проекта составит 13,9 миллиарда рублей. Правда, в бюджете Тюмени денежных средств на возведение тоннеля не предусмотрены вплоть до 2027 года.
«Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018–2040 годы выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодорожного тоннеля предусмотрено в период 2026–2030 годов. Точные сроки реализации указанного мероприятия будут определены, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства», — пояснили в мэрии РБК Тюмень.
Отметим, разработкой проектной документации железнодорожного тоннеля в створе улиц Первомайской и Калинина занималось ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект». Из бюджета на эти цели было выделено более 44 миллионов рублей. Сообщалось, что протяженность тоннеля составит 550 метров, ширина 27 метров, высота — 9-10 метров, число полос для транспорта — четыре.