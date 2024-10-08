Власти озвучили стоимость работ по строительству железнодорожного тоннеля в Тюмени

Отметим, разработкой проектной документации железнодорожного тоннеля в створе улиц Первомайской и Калинина занималось ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект». Из бюджета на эти цели было выделено более 44 миллионов рублей. Сообщалось, что протяженность тоннеля составит 550 метров, ширина 27 метров, высота — 9-10 метров, число полос для транспорта — четыре.