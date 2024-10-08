nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 07:18

Published 8 октября, 07:18

Modified 8 октября, 10:47

Updated 8 октября, 10:47

В Тюмени на строительство тоннеля на Первомайской потратят 13,9 млрд рублей

Власти озвучили стоимость работ по строительству железнодорожного тоннеля в Тюмени

8 октября 2024, 07:18
Фото: 1MI

В Тюмени на строительство тоннеля на Первомайской потратят 13,9 млрд рублей

Сюжет
Строительство
В Тюмени завершена разработка проектной документации по строительству железнодорожного тоннеля в створе улиц Первомайской и Калинина. Документы уже направлены на одобрение в Управление государственной экспертизы.

По данным администрации города, стоимость реализации проекта составит 13,9 миллиарда рублей. Правда, в бюджете Тюмени денежных средств на возведение тоннеля не предусмотрены вплоть до 2027 года.

«Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018–2040 годы выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодорожного тоннеля предусмотрено в период 2026–2030 годов. Точные сроки реализации указанного мероприятия будут определены, исходя из условий финансирования дорожного хозяйства», — пояснили в мэрии РБК Тюмень.
Новый транспортный коридор построят в Тюмени
Узнать подробнее

Отметим, разработкой проектной документации железнодорожного тоннеля в створе улиц Первомайской и Калинина занималось ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект». Из бюджета на эти цели было выделено более 44 миллионов рублей. Сообщалось, что протяженность тоннеля составит 550 метров, ширина 27 метров, высота — 9-10 метров, число полос для транспорта — четыре.

Читайте также:
Когда приедет автобус, тюменцы узнают с помощью QR-кода. Но это доступно не всемВ ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе ребенокСтало известно, сколько тюменцев заберут в армию этой осенью
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Строительство дорог#Дорожное строительство#Автодорожный тоннель
Подпишитесь