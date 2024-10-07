Пожар унес жизни двух жителей тюменского села

Posted 7 октября, 15:18
Published 7 октября, 15:18
Modified 7 октября, 15:20
Updated 7 октября, 15:20
В ходе тушения пожара в тюменском селе были обнаружены тела двух мужчин. Пожар произошел сегодня, 7 октября, в частном жилом доме в селе Ситниково Омутинского района.
Спасателям поступил экстренный вызов о возгорании в частном жилом доме на улице Советской в селе Ситниково после 12 часов дня.
Когда первый пожарно-спасательный расчет прибыл на место происшествия, в одноэтажном здании уже бушевал пожар.
«Всего в тушении пожара было задействовано три единицы техники и шесть человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщили в ведомстве.
В результате пожара была повреждена площадь в размере 88 квадратных метров. Во время тушения огнеборцы обнаружили два тела погибших мужчин. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причину возгорания.