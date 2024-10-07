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Posted 7 октября, 15:18

Published 7 октября, 15:18

Modified 7 октября, 15:20

Updated 7 октября, 15:20

В Тюменском области при тушении пожара обнаружили тела двух людей

Пожар унес жизни двух жителей тюменского села

7 октября 2024, 15:18
Фото: pixnio.com

В Тюменском области при тушении пожара обнаружили тела двух людей

Расчеты МЧС смогли потушить пожар на площади 88 кв. м, но спасти людей уже не удалось.

В ходе тушения пожара в тюменском селе были обнаружены тела двух мужчин. Пожар произошел сегодня, 7 октября, в частном жилом доме в селе Ситниково Омутинского района.

Спасателям поступил экстренный вызов о возгорании в частном жилом доме на улице Советской в селе Ситниково после 12 часов дня.

Когда первый пожарно-спасательный расчет прибыл на место происшествия, в одноэтажном здании уже бушевал пожар.

«Всего в тушении пожара было задействовано три единицы техники и шесть человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщили в ведомстве.

В результате пожара была повреждена площадь в размере 88 квадратных метров. Во время тушения огнеборцы обнаружили два тела погибших мужчин. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причину возгорания.

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Ранее сегодня сообщалось о другом печальном инциденте. Два человека погибли на пожаре в Тобольске.

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