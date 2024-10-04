Это какой-то трэш: в центре Тюмени экстренно эвакуировали отель

В Тюмени ночью эвакуировали отель Doubletree by Hilton

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Эвакуация посетителей Doubletree by Hilton была проведена в ночь с 3 на 4 октября. По словам подписчиков «Нашего Города», посетителей гостиницы из-за эвакуации в экстренном порядке переселяли в другие отели.