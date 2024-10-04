Это какой-то трэш: в центре Тюмени экстренно эвакуировали отель

Posted 4 октября, 05:38
Published 4 октября, 05:38
Modified 4 октября, 05:40
Updated 4 октября, 05:40
«У меня люди заехали на мероприятие, пишут, что это какой-то трэш. Причин эвакуации гостям Doubletree by Hilton не объяснил. Сам отель не телефонные звонки не отвечает», -сообщил подписчик.
В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что подразделения ведомства по факту данного происшествия не выезжали — вызов не поступал. В отеле Doubletree by Hilton комментировать произошедшее отказались.
«Мы не может подтвердить информацию об эвакуации. Направляйте запрос в службу безопасности отеля», — сообщили в отеле.
И добавили, что в настоящее время гостиница работает в штатном режиме.
«Наш Город» направил запрос в Росгвардию Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени опубликовали интерактивную карту убежищ на случай ЧС. В списке укрытий — около 2 тысяч адресов.