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Posted 4 октября, 05:38

Published 4 октября, 05:38

Modified 4 октября, 05:40

Updated 4 октября, 05:40

В Тюмени ночью эвакуировали отель Doubletree by Hilton

Это какой-то трэш: в центре Тюмени экстренно эвакуировали отель

4 октября 2024, 05:38
Фото: 2 ГИС

В Тюмени ночью эвакуировали отель Doubletree by Hilton

Сюжет
Эвакуация
Эвакуация посетителей Doubletree by Hilton была проведена в ночь с 3 на 4 октября. По словам подписчиков «Нашего Города», посетителей гостиницы из-за эвакуации в экстренном порядке переселяли в другие отели.
«У меня люди заехали на мероприятие, пишут, что это какой-то трэш. Причин эвакуации гостям Doubletree by Hilton не объяснил. Сам отель не телефонные звонки не отвечает», -сообщил подписчик.
Фото: nashgorod.ru

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что подразделения ведомства по факту данного происшествия не выезжали — вызов не поступал. В отеле Doubletree by Hilton комментировать произошедшее отказались.

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«Мы не может подтвердить информацию об эвакуации. Направляйте запрос в службу безопасности отеля», — сообщили в отеле.

И добавили, что в настоящее время гостиница работает в штатном режиме.

«Наш Город» направил запрос в Росгвардию Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени опубликовали интерактивную карту убежищ на случай ЧС. В списке укрытий — около 2 тысяч адресов.

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