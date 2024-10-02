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Posted 2 октября, 04:55

Published 2 октября, 04:55

Modified 2 октября, 04:57

Updated 2 октября, 04:57

В Тюмени завоют сирены

В Тюмени завоют сирены

2 октября 2024, 04:55
Фото: 1MI
В Тюмени проведут проверку автоматизированной системы оповещения. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сирены завоют сегодня, 2 октября. Профилактика будет проходить с 10 часов до 10 часов 45 минут.

Услышав сигнал «Внимание! Всем!» необходимо включить радио или телевизор. Диктора передадут информацию по сигналам гражданской обороны.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области временно прекратится телевизионное и радиовещания. Это связано с профилактикой на сетях РТРС.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#МЧС#Сирена
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