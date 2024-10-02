В Тюмени завоют сирены

Posted 2 октября, 04:55
Published 2 октября, 04:55
Modified 2 октября, 04:57
Updated 2 октября, 04:57
Сирены завоют сегодня, 2 октября. Профилактика будет проходить с 10 часов до 10 часов 45 минут.
Услышав сигнал «Внимание! Всем!» необходимо включить радио или телевизор. Диктора передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области временно прекратится телевизионное и радиовещания. Это связано с профилактикой на сетях РТРС.
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